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Politika

Van'dan Öğrencilere Destek

Van Büyükşehir Belediyesi 4 bin üniversiteye 9 ay boyunca aylık 3 bin lira eğitim desteği sağlıyor.

18.12.2024 20:16
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DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, Van Büyükşehir Belediyesinin il dışında okuyan 4 bin üniversite öğrencisine 9 ay boyunca ayda 3 bin lira eğitim desteği verdiğini söyledi.

Çiftyürek, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Van Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerini anlattı.

Son yerel seçimde Van'daki 14 ilçenin tamamını kazandıklarını anımsatan Çiftyürek, daha sonra bazı belediyelere yapılan görevlendirmeleri eleştirdi.

Çiftyürek, "Van Büyükşehir Belediyesi 8 milyar 800 milyon liralık borcu kayyum belediyesinden devraldı. Belediyemiz bu borç basıncının altında icraat yaptı, icraatları engellenmeye çalışıldı. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz bunlara rağmen halkımızla el ele vererek önemli sonuçlar elde etti." diye konuştu.

Belediyenin kadınlara yönelik etüt merkezleri kurduğunu, kilim dokuma, gümüş ve sanat atölyesi açtığını anlatan Çiftyürek, Van Büyükşehir Belediyesinin il dışında okuyan 4 bin üniversite öğrencisine 9 ay boyunca ayda 3 bin lira eğitim desteği verdiğini aktardı.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Karabük'te, Filyos Çayı'nda cesedi bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'yı öldürdüğü iddia edilen sanığın beraatine karar verildiğini hatırlatarak, "Gabonlu Dina için adalet istemeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

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