Van\'ın Edremit ilçesinde kadınlara özel spor merkezleri kurulacak

Politika

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, ilçede 10 büyük mahallede sadece kadınlara özgü spor merkezleri ve lokaller kuracaklarının müjdesini verdi.

Edremit'te toplumun tüm kesimlerine yönelik çalışmalar yaparak hayata geçiren Başkan İsmail Say, sosyal belediyecilik projelerine bir yenisini daha ekledi. Eğitim başta olmak üzere kadınlar ve çocuklara yönelik projelerin yanı sıra mikro projelerle birlikte güzel hizmetlere imza atan Başkan Say, 10 adet kadın spor merkezi kuracaklarının müjdesini verdi. Edremit'in birçok köşesine spor tesisleri inşa ettiklerini ifade eden Başkan Say, "Çocuklarımız, gençlerimiz bu tesislerden istifade ederken kadınlarımıza da özel tesisler yapmayı unutmadık. İstedik ki kadınlarımıza özel spor merkezleri olsun ve hanımefendiler gönül rahatlığı ile buralardan faydalansın. Bu yüzden önümüzdeki 5 yılda 10 mahallemize kadınlarımız için kadın spor merkezleri ve lokali kuracağız. Hizmete açacağımız spor merkezleri ile kadınlara sağlıklı bir yaşam vaat etmenin yanı sıra aynı zamanda sosyalleşme fırsatı da sunacağız. Hem de sosyal açıdan hayatın stresinden uzaklaşarak sosyalleşecekler. İlimize, ilçemize ve kadınlarımıza hayırlı olsun" dedi. - VAN