Başkan Vekili Aydın, zabıta personeliyle bir araya geldi - Son Dakika
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Başkan Vekili Aydın, zabıta personeliyle bir araya geldi

06.09.2022 10:20
Başkan Vekili Aydın, zabıta personeliyle bir araya geldi

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Zabıta Teşkilatı'nın 196. kuruluş yıl dönümü nedeniyle ilçede görev yapan zabıta personelleriyle düzenlenen yemek programında bir araya geldi.

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Zabıta Teşkilatı'nın 196. kuruluş yıl dönümü nedeniyle ilçede görev yapan zabıta personelleriyle düzenlenen yemek programında bir araya geldi.

1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası nedeniyle zabıta personelleriyle bir araya gelen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Zabıta ekibinin, belediyelerdeki vitrin görevini üstlendiklerini belirten Başkan Vekili Aydın, "Bir ilçedeki huzur ve güvenin sağlanması zabıtaların görev ve yetkileri arasındadır. Sizler sayesinde düzeni, tertibi, birbirimize olan saygıyı, hukuk ve yönetmelik kurallarının uygulanmasını sağlamış oluyoruz. Sizler mesai mefhumu gözetmeden 7/24 görevleri başında olan zabıta arkadaşlarımız bu yüzden bizim için çok önemli bir yere sahipsiniz. Ben zabıta ekiplerimize teşekkür ediyor, sizler nezdinde 196 yıllık köklü bir geçmişe sahip, ülkemizin her bir köşesinde fedakarca görev yapan tüm zabıta çalışanlarının Zabıta Haftası'nı kutluyorum" diye konuştu.

Yemek programının ardından İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, zabıta personellerini makamında kabul ederek çeşitli hediyelerle haftalarını kutladı. - VAN

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Kaynak: İHA

İpekyolu, Zabıta, Aydın, Van, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Vekili Aydın, zabıta personeliyle bir araya geldi - Son Dakika

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