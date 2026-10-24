Van TSO başkanlık seçiminde 4 aday 6 bin 916 üyenin desteğini arıyor

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) başkanlık seçimleri, üyelerin yoğun katılımıyla başladı.

Van TSO başkanlık seçimleri, İpekyolu ilçesine bağlı Buzhane Mahallesi'nde bulunan Van Anadolu Lisesi'nde saat 09.00 itibarıyla başladı. Sabah saatlerinden itibaren seçim alanına gelen oda üyeleri, bağlı bulundukları meslek grupları kapsamında oylarını kullanmak üzere sandık başına gitti.

Toplam 19 meslek grubunda gerçekleştirilen seçimlerde 6 bin 916 seçmenin oy kullanması bekleniyor. Mevcut Van TSO Başkanı Necdet Takva Mavi Liste'den, Zahir Kandaşoğlu Beyaz Liste'den, İrem Bayram Yeşil Liste'den, İzzet Çoban ise Kırmızı Liste'den başkan adayı olarak yer alıyor. Adaylar, seçim sürecinde üyelerin desteğini alarak Van iş dünyasını temsil edecek yeni yönetimi oluşturmak için yarışıyor.

Seçimlerin gerçekleştirildiği Van Anadolu Lisesi ve çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, emniyet personeli de oy kullanma işleminin düzenli şekilde yürütülmesi için görev yapıyor. Seçim süreci boyunca üyelerin oylarını kullanabilmeleri için işlemler belirlenen usuller çerçevesinde devam ediyor.

Saat 09.00'da başlayan oy kullanma işleminin saat 17.00'de sona ermesi bekleniyor. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandıkların açılması ve oyların sayılmasıyla birlikte Van TSO başkanlık seçimlerinin sonuçlarının netleşmesi bekleniyor.