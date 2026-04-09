Vance'den İran'a Uyarı
Vance'den İran'a Uyarı

09.04.2026 03:13
ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran'a ateşkes yükümlülüklerini yerine getirmesi uyarısında bulundu.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, İran'a ateşkes anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirme uyarısında bulunarak, "Eğer İran anlaşmanın kendi payına düşen yükümlülüklerini yerine getirmezse, ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacak" dedi. İran'la varılan ateşkesin Lübnan'ı kapsamadığını söyleyen Vance, "İran, kendileriyle hiçbir ilgisi olmayan ve ABD'nin ateşkesin bir parçası olduğunu hiçbir zaman belirtmediği Lübnan yüzünden bu müzakerelerin başarısız olmasına izin vermek istiyorsa, bu nihayetinde onların tercihidir" ifadelerini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Macaristan'a gerçekleştirdiği iki günlük ziyaretin sonunda, havalimanında gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İran'la varılan ateşkesin Lübnan'ı kapsamadığını söyleyen Vance, "İranlılar ateşkesin Lübnan'ı da kapsadığını sanıyordu, ama öyle değildi. Biz böyle bir söz vermedik. Böyle olacağına dair hiçbir zaman bir işaret vermedik" dedi. Lübnan konusunun müzakere sürecini etkilememesi gerektiğini vurgulayan Vance, "İran, kendileriyle hiçbir ilgisi olmayan ve ABD'nin ateşkesin bir parçası olduğunu hiçbir zaman belirtmediği Lübnan yüzünden bu müzakerelerin başarısız olmasına izin vermek istiyorsa, bu nihayetinde onların tercihidir. Bize göre bu aptalca olur, ama onların tercihidir" ifadelerini kullandı.

Vance İran'ı vaatlerine uymaya çağırdı

Ateşkesin ardından Hürmüz Boğazı'nın yeniden açıldığına dair bazı işaretler gördüklerini aktaran Vance, "Anlaşma bir ateşkes ve bir müzakere sürecini içeriyor. Bizim vaad ettiğimiz şey bu. Onların vaad ettiği şey ise boğazların yeniden açılması. Eğer bunun gerçekleşmediğini görürsek, İranlılar kendi vaatlerine uymazsa, ABD Başkanı Donald Trump da bizim vaatlerimize uymayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

"Tüm kozlar Başkan Trump'ın elinde"

Müzakerelerde ABD'nin avantajlı pozisyonda olacağını öne süren Vance, "ABD'nin bazı talepleri ve istediği şeyler var. İran bize ne kadar çok şey vermeye istekli olursa, bu müzakerelerden o kadar fazla kazanç elde edeceklerini düşünüyorum. Açıkçası, tüm kozlar ABD Başkanı Donald Trump'ın elinde" ifadelerini kullandı. Müzakerelerde ABD'nin gündeme getireceği konulara da değinen Vance, "İran'ın nükleer silah üretme kapasitesine sahip olmasını istemiyoruz. Başkan Trump ayrıca İran'ın nükleer silah üretmeye yönelik uranyum zenginleştirme faaliyetlerinde bulunmamasını ve nükleer yakıt programından vazgeçmesini istediğimizi de belirtti. Müzakereler sırasında taleplerimiz bunlar olacaktır" diye konuştu.

Vance'den İran'a gözdağı

İran'a yönelik yaptırımların son bulması için İran'ın nükleer silah programından kesin olarak vazgeçmesi gerektiğini belirten Vance, "İranlılar nükleer silah geliştirmeye yönelik herhangi bir faaliyeti durdurma konusunda kesin bir taahhütte bulunmadıkça bu gerçekleşmeyecek" şeklinde konuştu. İran yönetimine ateşkes anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirme uyarısında bulunan Vance, "Başkan Trump, ABD'nin bu konuda büyük bir etki gücüne sahip olduğunu açıkça ortaya koydu. Ekonomik etki gücümüz var; askeri etki gücümüz var. Eğer İran anlaşmanın kendi payına düşen yükümlülüklerini yerine getirmezse, ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacak" dedi. ABD'nin gücüne işaret ederek İran'a gözdağı veren Vance, "Bildiğimiz şey şu ki, ABD İran'a önemli ölçüde ek askeri ve ekonomik güç uygulayacaktı. ABD bunu yapma kapasitesine hala sahip" dedi. - BUDAPEŞTE

Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Vance'den İran'a Uyarı - Son Dakika

SON DAKİKA: Vance'den İran'a Uyarı - Son Dakika
