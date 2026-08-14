Vance: Petrol Fiyatları Öncelikli Hedef - Son Dakika
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Vance: Petrol Fiyatları Öncelikli Hedef

Vance: Petrol Fiyatları Öncelikli Hedef
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ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran savaşında önceliklerinin petrol fiyatlarını düşük tutmak olduğunu belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, İran savaşında ABD'nin en büyük önceliğinin Amerikalılar için petrol ve benzin fiyatlarını düşük tutmak olduğunu, Tahran'ın nükleer silah edinmesini engellemenin ise ikinci sırada yer aldığını ifade etti.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Fox News programında İran savaşına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Yardımcısı Vance, "Petrol fiyatlarının bugün düştüğünü ve çatışmanın ilk günlerindeki zirve seviyelerinden çok daha düşük olduğunu biliyorum. Bir numaralı hedefimiz bu: Ülkemizin her yerindeki Amerikalılar için petrol ve doğal gazı ucuz tutmak. Elbette ikinci hedefimiz de İran'ın asla nükleer silah elde edememesini sağlamak" ifadelerini kullandı. Vance, "Kesinlikle söyleyebileceğim şey şu ki, bunun sonucunda ABD daha güçlü bir konumda olacak, İran nükleer silaha sahip olmayacak ve Hürmüz Boğazı, ABD halkı için petrol ve doğal gaz fiyatlarının istikrarlı olduğu bir noktaya geri dönecek. Bazen enerji konusuna odaklanıyoruz, çünkü Amerikalıların petrol ve doğal gaz fiyatlarını karşılayabilmesini istiyoruz. Bazen de açıkçası askeri yöne odaklanıyoruz. Bazen de nükleer programa odaklanıyoruz" diye konuştu. Vance, "Bence asıl olan şu ki, ABD Başkanı'nın diplomatik, askeri ve ekonomik olmak üzere birçok araçla yetkisinin zirvesinde olduğunu görüyoruz. Bence içeriden bakıldığında asıl olan şu: Bu araçları çok seçici ve stratejik bir şekilde kullanarak ABD Başkanı'nın Amerikan halkının yararına elde etmesi gereken sonucu elde etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, James David Vance, Politika, Tahran, Enerji, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Vance: Petrol Fiyatları Öncelikli Hedef - Son Dakika

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