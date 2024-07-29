Vanlı işçiler: 'Bütün davalarımızı kazanacağız' - Son Dakika
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Politika

Vanlı işçiler: 'Bütün davalarımızı kazanacağız'

Van'daki belediyelerden çıkarılan işçilerin İpekyolu Belediyesi önündeki eylemi devam ediyor. İşçiler, açtıkları davaların lehlerine sonuçlanacağını umuyor.

29.07.2024 21:36
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Vanlı işçiler: "Bütün davalarımızı kazanacağız"

VAN - Van'daki belediyelerden çıkarılan çok sayıda işçinin DEM Partili İpekyolu Belediyesi önündeki eylemi yaklaşık 3 aydır devam ediyor.

DEM Partili Van Büyükşehir Belediyesi ile İpekyolu Belediyesi, 1 Mayıs İşçi Bayramı'ndan 1 gün sonra gönderilen bir SMS ile çok sayıda işçinin iş akdine son vermişti. İşten çıkarılan işçiler, HAK-İŞ Van Şubesi öncülüğündeki eylemlerini ise yaklaşık 3 ayılık bir süredir aralıksız sürdürüyor. İşten çıkarılan bazı işçilerin açtığı davalar işçilerin lehine sonuçlanıyor. Her mahkeme kararın kendileri için emsal olduğunu ifade eden işçiler, bütün davalarını kazanacaklarını umuyor.

"Biz bu yola baş koyduk"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz, işten çıkarılanlar için başlattıkları işçi eylemelerinin yaklaşık 3 aya ulaştığını belirtti. Eylemlerini sabahtan akşam saatlerine kadar her gün sürdürdüklerini ifade eden Akdeniz, "Merkezi olarak İpekyolu Belediyesinin önünde kurmuş olduğumuz çadırda, arkadaşımız işlerine geri dönene kadar mücadelemiz devam edecektir. Biz bu yola baş koyduk. Sesimizi ilgililere ve yetkililere duyurmaya çalışıyoruz. Davalarımız devam ediyor. Bazı davalarımızı da kazandık. Emsaller var, Allah'ın izniyle bütün davalarımızı kazanacağız" dedi.

"İnsanların ekmeğe ihtiyaçları var"

Bütçe bahanesiyle işten çıkarılanlar için 'bankamatik memurları' şeklinde iftira atıldığını hatırlatan Akdeniz, "Allah'a şükürler olsun Van halkının dikkatini çekti. Bu işi merak eden vatandaşlar gelip bu durumu öğrendiler. Baktılar ki çadırda bulunan insanların hakikaten ekmeğe ihtiyaçları var. Aramızda hastalar var, kanser hastası olanlar var. Çocuğu hasta olanlar var. Gelin bunları araştırın. Tespit ettikten sonra birlikte bir karar verelim. Bir müzakere çağrımız var ama kimse bu çağrımıza kulak asmadı. Eylemlerimiz bir yıl da iki yıl da sürse devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

İpekyolu, Van, Politika, Güncel, Son Dakika

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