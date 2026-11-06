Varank, hiçbir gücün milletin hakkı karşısında dokunulmaz olmadığını söyledi - Son Dakika
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Varank, hiçbir gücün milletin hakkı karşısında dokunulmaz olmadığını söyledi

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Varank, hiçbir gücün milletin hakkı karşısında dokunulmaz olmadığını söyledi
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AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti'nin gücünü ve istikametini sadece milletin belirlediğini söyledi. Varank, milletin hakkına göz dikenler çıkarsa onları korumayacaklarını ve hiçbir gücün dokunulmaz olmadığını belirtti.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank "Milletimizin hakkı karşısında hiçbir makam, hiçbir güç, hiçbir çıkar odağı dokunulmaz değildir" dedi.

Mustafa Varank, sanal medya hebasından yaptığı paylaşımda, "AK Parti'nin gücünü de istikametini de sadece millet belirler. Aramızdan, milletin hakkına göz dikenler çıkarsa onlar adına utanırız, mahcup oluruz. Onları korumaz, kahramanlaştırmaz ve meydanlarda adlarına besteler yaptırmayız. Milletimizin hakkı karşısında hiçbir makam, hiçbir güç, hiçbir çıkar odağı dokunulmaz değildir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
Mustafa VarankAK PartiPolitikaGüncelBursaSon Dakika

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