Üye Girişi
Son Dakika Logo

Varank'tan Sevindik'e Destek

08.04.2026 19:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa Varank, oyuncu Görkem Sevindik'in Filistinli esirlerin idamına karşı tepkisini destekledi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, oyuncu Görkem Sevindik'in İsrail'in Filistinli esirlerin idam edilmesiyle ilgili yasasına yönelik sosyal medya paylaşımına destek verdi.

Kanal D'de yayınlanan "Eşref Rüya" dizisinde "Kadir Baba" karakterini canlandıran oyuncu Görkem Sevindik'in İsrail'in Filistinli esirlerin idam edilmesiyle ilgili yasasına yönelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Sevindik'in paylaşımının ardından İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, oyuncuyu hedef alan açıklamalar yaptı.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da NSosyal hesabından yaptığı paylaşımla oyuncu Görkem Sevindik'e destek verdi.

Varank, Sevindik'in Filistin meselesinde vicdani ve yürekli bir tutum sergilediğini vurgulayarak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Çocuk katili sapkın İsrail zihniyeti, oyuncumuz Görkem Sevindik'i 'Baba olamayacaksın' diyerek tehdit etmiş. Siyonist zihniyetin özellikle sinema dünyasındaki küresel hegemonyasına karşı vicdani ve yürekli tutum sergileyen sanatçımızın sonuna kadar yanındayız. Bu durumun benzer güçlü seslerin yükselmesine vesile olmasını diliyorum."

İsrail Meclisi Knesset, hukuk dışı şekilde esir edilen Filistinlilere idam cezası verilmesini kolaylaştıran bir yasayı kabul etmiş, yasa ile Batı Şeria'daki cezaevlerinde kalan binlerce Filistinli, af ve temyiz yolu kapalı olacak şekilde ölüm cezasıyla karşı karşıya kalmıştı.

Gelişmelerin ardından Sevindik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu duruma tepki göstererek, "Lütfen susmayalım. İnsanlık bugün ayağa kalkmayacaksa ne zaman kalkacak? İnsan olduğumuzu bugün gösteremeyeceksek ne zaman göstereceğiz? 12 bin Filistinli mahkumun idamı onaylandı. Bunların 4 bini çocuk…" ifadelerine yer vermişti.

Paylaşımın ardından İsrailli Bakan Ben-Gvir, yayımladığı videolu mesajla Sevindik'e yanıt vererek, "Eşref Rüya'daki Kadir. Hiçbir zaman Kadir Baba olamayacaksın. Biz İsrail'de yaşıyoruz. Sen Türk dizisinde oynarsın. Teröristler için idam cezası artık geçerli." paylaşımında bulunmuştu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 ülkeyi birbirine bağlayacak Tarihi Hicaz Demir Yolu yeniden inşa ediliyor 3 ülkeyi birbirine bağlayacak! Tarihi Hicaz Demir Yolu yeniden inşa ediliyor
Günlerdir aranan 3 çocuk babasından kötü haber geldi Günlerdir aranan 3 çocuk babasından kötü haber geldi
İranlılar, Trump’ın “Vuracağız“ dediği kritik noktalara akın etti İranlılar, Trump'ın "Vuracağız" dediği kritik noktalara akın etti
İngiltere, ABD’ye İngiliz üslerini kullanmasına izin veriyormuş İngiltere, ABD'ye İngiliz üslerini kullanmasına izin veriyormuş
Şampiyonlar Ligi’nde nefes kesen son Galibiyet 901’de geldi Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen son! Galibiyet 90+1'de geldi
Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti

20:53
Beyaz Saray: İran’ın 10 maddelik planını reddettik
Beyaz Saray: İran'ın 10 maddelik planını reddettik
20:48
7 futbolcu milli maçta oynadıktan sonra ortadan kayboldu: Firari futbolcu sayısı 57’ye yükseldi
7 futbolcu milli maçta oynadıktan sonra ortadan kayboldu: Firari futbolcu sayısı 57'ye yükseldi
20:42
2 kez Süper Lig’in kapısından dönmüşlerdi Şampiyonluğa koşuyorlar
2 kez Süper Lig'in kapısından dönmüşlerdi! Şampiyonluğa koşuyorlar
20:40
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız
19:50
MGK sonrası 8 maddelik açıklama Uluslararası topluma “İsrail“ çağrısı
MGK sonrası 8 maddelik açıklama! Uluslararası topluma "İsrail" çağrısı
19:20
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 21:28:26. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.