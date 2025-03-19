Vatan Caddesi'nde olağanüstü abluka - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Vatan Caddesi'nde olağanüstü abluka

Geniş Video İzle

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106 kişinin gözaltına alınmasının ardından Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve çevresinde olağanüstü önlemler alındı. Caddeye çıkan çok sayıda sokağa polis bariyerleri konuldu.

19.03.2025 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Suç örgütü lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu ile örgüt yöneticisi konumunda bulunan şüpheliler Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız ve bu şahıslarla bağlantılı 95 şüpheli olmak üzere toplamda 106 şüpheli hakkında suç örgütü yöneticisi olmak, suç örgütüne üye olmak, irtfikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, ihaleye fesat karıştırmak suçlarından 19/03/2025 tarihi 06.15 itibarıyla eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri icrası amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne talimat verilmiştir" açıklamasında bulundu.

Açıklamanın yapıldığı saatlerde ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, danışmanı Murat Ongun, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 84 kişi gözaltına alındı. 22 kişiyle ilgili işlemlerin ise sürdürüldüğü belirtildi.

İmamoğlu kararının ardından Vatan Caddesi'nde alarm! Polis sokakları kapattı

"DİMDİK AYAKTA OLACAĞIMI BÜTÜN MİLLETİM BİLSİN"

Gözaltı işlemi için polislerin evine geldiği dakikalarda bir açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Üzülerek söylüyorum; milletimizin iradesini gasp etmeye çalışan bir avuç akıl, benim sevgili polislerimi, ülkenin emniyet güçlerini kötülüğe alet ederek, 16 milyon İstanbullu'nun konutunun kapısına yüzlerce polis yığmıştır. Büyük bir zorbalıkla karşı karşıyayız ama yılmaycağımı bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Ben kendimi milletime emanet ediyorum. Dimdik ayakta olacağımı bütün milletim bilsin. O kişiye ve onun bütün süreci aparat gibi kullanan aklıyla mücadeleye devam edeceğim." dedi.

İmamoğlu kararının ardından Vatan Caddesi'nde alarm! Polis sokakları kapattı

VATAN CADDESİ VE ÇEVRESİ ABLUKA

Aynı dakikalarda İstanbul Valiliği de, olağanüstü önlemleri açıkladı. Açıklamada "Valiliğimizce il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19 – 23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştır." denildi. Vatan Caddesi başta olmak üzere çok sayıda yol, bazı metro istasyonları ulaşıma kapatıldı.

Caddeye çıkan sokaklar bariyerlerle kapatılırken, emniyete giden yollarda yaya ve araç trafiği kısıtlandı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İmamoğlu'nun sağlık kontrolünün hastane yerinde emniyette yapılması yönünde çabaların olduğunu açıkladı ve bunun yasa dışı olduğunu söyledi. Günaydın, ayrıca İmamoğlu'nun alması gereken ilaçlarının olduğunu da anımsattı.

Vatan Caddesi\'nde olağanüstü abluka

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Ekrem İmamoğlu, Vatan Caddesi, Politika, 3-sayfa, Polis, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Vatan Caddesi'nde olağanüstü abluka - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • VillaUmut:
    Gölgesinden korkan hükümet :)) ama ecele faydası yok, doğru zaman gelecek. 53 45 Yanıtla
  • lambaya püf:
    bir yandan yapıyor, diğer yandan gtt korkusundan da tir tir titiriyor. Zaten bu ülkede seçim boşuna yapılıyor. Nasılsa yargı elinde bir gecede hop alındın. 50 32 Yanıtla
  • 88939764:
    haksızlık artık heryerde ana muhalefet adeta teslim olmuş durumda yazıklar olsun 32 22 Yanıtla
  • Burak üstün:
    o kadar sindirilmişizki yazık 27 18 Yanıtla
  • qpvf786zkb:
    hükümet istifa etsin ülkeyi yönetmiyorlar 22 19 Yanıtla
  • Mehmet Yavuz:
    suçlu olan içerdedir. neden bizi almıyorlar evdeyiz, işteyiz. işinize bakın hadi 8 8 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2025 12:35:17. #7.11#
SON DAKİKA: Vatan Caddesi'nde olağanüstü abluka - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.