Politika

Vekil maaşıyla ilgili sözleri gündem olan AK Partili vekil geri adım attı

29.01.2026 13:49
Haber Videosu

Emekli maaşının yetmediğini ifade ettiği sözleri ile kamuoyunun gündemine oturan AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, geri adım attı. Özcan, "Samimi bir ortamda, espri mahiyetinde söylediğim sözler. Yoksa milletvekili maaşıyla ilgili benim bir derdim yok. Maaşın yetmediğiyle ilgili bir cümlem yok. Ama milletvekillerinin harcamalarının da yüksek olduğunu kamuoyunun takdirine sunuyorum." dedi

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan'ın katıldığı bir etkinlikte emekli maaşlarıyla ilgili sözleri gündemi en çok meşgul eden konular arasına girdi.

Kendisinin aldığı emekli maaşı ve milletvekili maaşının yetmediğini savunan Özcan, "Şöyle söyleyeyim; ben emekli maaşımla milletvekili maaşımı sana vereceğim, sen de gel bunları bir ay içerisinde idare et, yap. Benim yaşadığım ödemelerimi ve gelirimi size vereceğim; buyurun, siz bu işin altından kalkın çıkın. Arabayı devlet veriyor zannediyorlar milletvekillerine. Hayır, devlet araba vermiyor. Meclis'te yemeklerin hepsine zam yaptılar! Sizin yüzünüzden zamlı yiyoruz. Beş defa zam yaptılar." dedi.

"ESPRİ MAHİYETİNDE SÖYLEDİM SÖZLER"

Bu sözleri çokça tartışılan Özcan, BirGün TV'den Zafer Arapkirl'ye konuştu. "Ben emekli maaşımla milletvekili maaşımı sana vereceğim. Sen de gel, bunları bir ay içerisinde idare et" açıklamalarının hatırlatılması üzerine Özcan, "Bunu konuşmayı anlayabilmeniz için o gün bizim yanımızda, o ortamda oluyor olmanız lazım. Biz bunu o samimi ortamda bir espri mahiyetinde söylüyoruz. Yoksa bizim milletvekili maaşlarıyla bir derdim yok. Bunun yetmediğiyle ilgili bir cümlem yok ama milletvekillerinin de harcamalarının yüksek olduğunu bu gerçeği de bilmesi gerektiğini kamuoyunun takdirine sunuyorum."dedi.


Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
