Velilerden "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinliklerine CİMER üzerinden teşekkür - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Velilerden "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinliklerine CİMER üzerinden teşekkür

28.02.2026 15:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) başvuran binlerce vatandaş, okullarda ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen faaliyetlerin öğrencilerin milli ve manevi gelişimine katkı sağladığını belirterek, bu tür uygulamaların sürdürülmesini...

"Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) başvuran binlerce vatandaş, okullarda ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen faaliyetlerin öğrencilerin milli ve manevi gelişimine katkı sağladığını belirterek, bu tür uygulamaların sürdürülmesini temenni etti."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda düzenlenen "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri, vatandaşlardan ilgi gördü.

Etkinlikler dolayısıyla CİMER'e başvuran binlerce vatandaş, okullarda ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen faaliyetlerin öğrencilerin milli ve manevi gelişimine katkı sağladığını belirterek, bu tip uygulamaların sürdürülmesi temennisini dile getirdi.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen Milli Eğitim camiasına teşekkür mesajları iletildi.

CİMER'e yoğun ilgi, teveccüh ve teşekkür başvuruları iletildi

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programı kapsamında ramazan ayı dolayısıyla okullarda "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı etkinlikler düzenlenmesini kararlaştırdı.

81 ilde, ramazan ayının paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma değerlerini belirgin hale getiren, milli birlik ve beraberliği güçlendiren, kültürel mirası gelecek nesillere aktarmaya imkan sağlayan ruhunu yansıtacak şekilde şenlikler, söyleşi programları, ortak iftar sofraları başta olmak üzere bir dizi etkinlik planlandı.

Etkinliklerin okullarda uygulanmaya başlanması ardından velilerden CİMER'e yoğun ilgi, teveccüh ve teşekkür başvuruları iletildi.

CİMER'e ramazan ayının ilk haftasında yapılan binlerce başvuruda vatandaşlar, "Ramazan ayının paylaşma, yardımlaşma ve hoşgörü gibi değerlerini genç nesillere aktarmayı amaçlayan etkinliklere ilişkin memnuniyetlerini" ifade etti, "etkinlikler ve iftar programlarına ilişkin paylaşımlar dolayısıyla emeği geçen milli eğitim camiasına tebrik ve teşekkür mesajlarını" iletti.

CİMER'e yaptıkları başvurularda veliler, söz konusu etkinliklerin, "öğrencilerin milli ve manevi gelişimine katkı sağladığına" yönelik görüş beyan ederken, vatandaşların büyük çoğunluğu, "özümüze ve kültürümüze uygun milli eğitim etkinliklerinin" artırılması, bu tip uygulamaların sürmesini temenni eden başvurular iletti.

"Bu yıl bambaşka bir ramazan yaşıyoruz"

Biri lisede, diğeri ortaokulda okuyan iki kardeşi olduğunu belirten bir vatandaş, "Bu yıl kardeşlerim sayesinde bambaşka bir ramazan yaşıyoruz. Kardeşlerim okuldan her gün o kadar mutlu ve heyecanlı geliyorlar ki anlatamam. Kendi aralarında konuşurlarken, 'Bu hayatımızın en güzel ramazanı oluyor' demeleri bizi çok duygulandırdı. Onların bu yoğun isteği ve mutluluğu bizi de harekete geçirdi. Bu sene ilk defa evimizi ramazan için süsledik ve o manevi havayı hep birlikte evimizde de karşıladık. Gençlerimizin ve çocuklarımızın değerlerimizi bu kadar severek, isteyerek ve eğlenerek öğrenmesi paha biçilemez bir değer." diyerek, kalpten teşekkürlerini iletti.

Bir diğer başvuruda, "Ramazan iklimini öğrencilerimizin günlük hayatında sadece zihinlere değil, kalplere de dokundunuz. Bu kıymetli hizmetleri evlatlarımıza sunan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin Beyefendiye tüm idareci, öğretmen ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Etkinliklere dahil olan bir veli ise duygularını, "Maarifin Kalbinde Ramazan etkinlikleri ile çocuklarımıza ramazanın bereketini, paylaşmayı ve manevi güzellikleri öyle içten yaşatıyorsunuz ki özellikle teneffüslerde yükselen ilahiler, miniklerin cıvıl cıvıl coşkusuyla hep bir ağızdan söylemeleri, okul bahçelerinin, koridorlarının ramazan sevinciyle dolup taşması muhteşem olmuş. Bu samimi çabalarınız, geleceğimizin teminatı yavrularımızın kalbine iman tohumları ekiyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun." sözleriyle aktardı.

"Gençlerin değer temelli kimlik inşasına katkı sağlıyor"

Maarif Ramazan Etkinlikleri dolayısıyla CİMER'e ulaşan başvurularda, "Türkiye'deki şarkı sözleri ve sosyal medya içeriklerinin çocukları olumsuz etkilemesine karşı bu tür ramazan etkinliklerinin ve değer eğitimi uygulamalarının desteklenmesini" savunanlar, "Ramazan bilincinin doğru bir pedagojik yaklaşımla anlatılmasının" gençlerin değer temelli bir kimlik inşa etmesine, zararlı alışkanlıklardan uzak durmasına ve toplumsal sorumluluk bilinci kazanmalarına önemli katkı sağlayacağı" düşüncesini ifade edenler ile bu tip etkinlikler yoluyla "Türkiye Yüzyılı hayaline bir adım daha yaklaşıldığını" ifade edenler de yer alıyor.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Politika, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Politika Velilerden 'Maarifin Kalbinde Ramazan' etkinliklerine CİMER üzerinden teşekkür - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ordusu, Trump’a İran’a saldırı seçeneklerini sundu Masada 3 ihtimal var ABD ordusu, Trump'a İran'a saldırı seçeneklerini sundu! Masada 3 ihtimal var
Kuşadası’nda “ağlayan gelinler“ çiçek açmaya başladı Kuşadası'nda "ağlayan gelinler" çiçek açmaya başladı
Yargıya taşındı Yaşlı kadın miras anlaşmazlığına düştüğü kardeşi tarafından darbedildi Yargıya taşındı! Yaşlı kadın miras anlaşmazlığına düştüğü kardeşi tarafından darbedildi
ABD’nin İran’ı kuşatan askeri yığınağını Çin ifşa etti Konum değiştirmişler ABD'nin İran'ı kuşatan askeri yığınağını Çin ifşa etti! Konum değiştirmişler
Alman otomotiv devinde işler değişiyor, robotlar üretim hattına çıkarıldı Alman otomotiv devinde işler değişiyor, robotlar üretim hattına çıkarıldı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve 30 yıllık sevgilisi Anna Hakobyan ayrıldı Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve 30 yıllık sevgilisi Anna Hakobyan ayrıldı
Organ nakli ameliyatı olan Ufuk Özkan evine geldi, ilk paylaşımını yaptı Organ nakli ameliyatı olan Ufuk Özkan evine geldi, ilk paylaşımını yaptı
İzmir’de korkutan yangın Dumanlar gökyüzünü kapladı İzmir'de korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

15:42
6 ülke hedef oldu İşte İran füzesinin Katar’a düştüğü an
6 ülke hedef oldu! İşte İran füzesinin Katar'a düştüğü an
15:39
Sanki Barcelona Adım adım değil koşarak Süper Lig’e geliyorlar
Sanki Barcelona! Adım adım değil koşarak Süper Lig'e geliyorlar
15:39
İran füzesi İsrail’de otobüs terminalini vurdu
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu
15:20
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
14:58
İsrail, İran’ın batısındaki hedefleri vurduğu anların görüntüsünü paylaştı
İsrail, İran'ın batısındaki hedefleri vurduğu anların görüntüsünü paylaştı
14:30
ANKA’nın İncirlik’teki canlı yayına jet soruşturma
ANKA'nın İncirlik'teki canlı yayına jet soruşturma
14:18
İran’da bir ilkokul vuruldu 51 kız öğrenci hayatını kaybetti
İran'da bir ilkokul vuruldu! 51 kız öğrenci hayatını kaybetti
13:57
Orta Doğu’da yeni savaş ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 17:02:31. #.0.5#
SON DAKİKA: Velilerden "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinliklerine CİMER üzerinden teşekkür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.