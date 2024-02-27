Vişegrad Grubu Zirvesi\'nde Ukrayna konusunda görüş ayrılıkları

Politika

Çekya, Macaristan, Slovakya ve Polonya başbakanları, enerji güvenliği, Avrupa Birliği (AB) stratejik gündemi ve düzensiz göç gündemiyle Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Vişegrad Grubu Zirvesi'nde bir araya geldi. Vişegrad Grubu (V4) başbakanlarının zirve sonrasında gerçekleştirdiği basın toplantısına Ukrayna konusundaki görüş ayrılıkları damga vurdu.

Çekya'nın başkenti Prag'da, Çekya, Macaristan, Slovakya ve Polonya'nın oluşturduğu Vişegrad Grubu Zirvesi düzenlendi. Zirveye, Çekya Başbakanı Petr Fiala, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Slovakya Başbakanı Robert Fico ve Polonya Başbakanı Donald Tusk katıldı.

Fiala ve Tusk'tan Ukrayna'ya destek mesajı

Fiala, Orban ve Fico ile görüşme öncesinde Polonya Başbakanı Tusk ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen iki lider, Çekya ve Polonya'nın Ukrayna konusunda aynı görüşleri paylaştıklarını vurguladı. Basın toplantısında Fiala, "Saldırganın da kurbanın da kim olduğunu biliyoruz. Net olarak, Ukrayna'yı güçlü bir şekilde desteklemeye hazırız ve desteğimizi artırmanın mümkün olan her yolunun arayışı içerisindeyiz" dedi.

Vişegrad Grubu Ukrayna konusunda hem fikir değil

Vişegrad Grubu (V4) başbakanlarının zirve sonrasında gerçekleştirdiği basın toplantısına ise Ukrayna konusundaki görüş ayrılıkları damga vurdu. Çekya Başbakanı Fiala, basın toplantısında V4 ülkelerinin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının uluslararası hukukun ağır bir ihlali olduğu ve Ukrayna'ya yardım edilmesi gerektiği konusunda hemfikir olduklarını söyledi. Fiala, diğer yandan V4 ülkeleri hükümet başkanlarının Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırının nedeni ve Ukrayna'ya yardımın şekli konularında görüş ayrılıklarına sahip olduklarını ifade ederek, "Macaristan ve Slovakya, askeri yardım sağlanmasına karşı fakat insani yardım ve finansal yardım gibi diğer şekillerde desteğe açıklar" dedi.

Polonya Başbakanı Tusk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bir savaş suçlusu şeklinde nitelendirdi. Tusk, "Rusya ne kadar güçlü bir ülke olursa olsun, bugün Ukrayna'da olup bitenlere ilişkin siyasi, ahlaki ve tarihi değerlendirmenin net olması gerekiyor" dedi.

"Ben savaşa her zaman Macaristan penceresinden bakacağım"

Macaristan Başbakanı Orban ise ülkesinin bir kez daha Rusya ile sınır komşusu olmak istemediğini söyledi. Bunun tarihte olduğunu ve buna ilişkin hatıralarının iyi olmadığını söyleyen Orban, yine de savaşa sadece Ukrayna'nın penceresinden bakılmaması gerektiğini vurguladı. Orban, "Ben savaşa her zaman Macaristan penceresinden bakacağım" ifadelerini kullandı. Savaşın ancak müzakerelerle sona erdirilebileceğini savunan Orban, barış görüşmelerinin bir an önce başlatılması gerektiğini söyledi.

"Ukrayna, dünyanın tüm silahlarını da edinse, bu savaşı kazanamaz"

Slovakya Başbakanı Fico, Batı'nın Ukrayna'daki savaşa yaklaşımının tam bir başarısızlık olduğunu ileri sürerek AB'nin bir barış planı olması gerektiğini söyledi. Savaşın iki yıl daha sürmesi halinde yine bugünkü durumda olunacağını savunan Fico, "Ukrayna, dünyanın tüm silahlarını da edinse, bu savaşı kazanamaz" diye konuştu.

Fico ve Orban protestolarla karşılandı

Slovak lider Fico ve Macar lider Orban, Prag'da Ukrayna yanlısı göstericiler tarafından gerçekleştirilen protestolarla karşılandı.

Vişegrad Grubu zirvesinin gerçekleştiği Liechtenstein Sarayı önünde toplanan bir grup protestocu, Rusya yanlısı olmakla suçladıkları Fico ve Orban'ı protesto etti. Avrupa Birliği ve Ukrayna bayrakları taşıyan protestocuların, "Fico, evin Rusya'ya dön" ve "Fico ve Orban: Putin'in korkak destekçileri" gibi pankartlar açtıkları görüldü. Fico ve Orban, binaya girişleri sırasında kalabalık tarafından ıslıklandı.

Vişegrad Grubu en son geçen sene toplanmıştı

Vişegrad Grubu başbakanları, daha önce 2023 yılı haziran ayında Slovakya'nın başkenti Bratislava'da bir araya gelmişti. Grubun dönem başkanlığını üstlenen Çekya Başbakanı Fiala, başbakanların bir araya gelmesi için Slovakya ve Polonya'da hükümetlerin kurulmasını beklediğini açıklamıştı. - PRAG