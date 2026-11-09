Von der Leyen, Karadeniz Güvenlik Merkezi için 50 milyon euroluk finansman açıkladı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Von der Leyen, " Romanya, Bulgaristan ve Türkiye arasında denizcilik alanındaki iş birliğinin güçlenmesini memnuniyetle karşılıyorum. Savunma ve güvenlik söz konusu olduğunda aciliyet bilinciyle hareket etmeliyiz" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Karadeniz turunun ilk durağı Romanya'da Cumhurbaşkanı Nicusor Dan ile bir araya gelerek, ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında Karadeniz'de güvenliğin sadece Romanya için değil, Avrupa için de önemli olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Dan, "Ukrayna'daki savaşı ve ülkenin yeniden inşasını konuşuyorsak, güvenli bir Karadeniz olmadan Ukrayna'da kalıcı barıştan ya da etkili bir yeniden inşa sürecinden söz edemeyiz" dedi.

Son dönemde Karadeniz'de çok sayıda olay yaşandığını vurgulayan Dan, "Bunların tümü hibrit savaşın farklı unsurları. Rusya, Ukrayna'da beş sene önce başlattığı savaşı açık bir şekilde tırmandırmaya ve Avrupa ülkelerini de çatışmanın içine çekmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Von der Leyen ile Avrupa'nın Karadeniz'de güçlü bir şekilde devreye girmesini görüştüklerini kaydeden Dan, Romanya ve Bulgaristan tarafından başlatılan Karadeniz Güvenlik Merkezi'nin AB'nin desteğiyle somut bir şekilde hayata geçirilmesinin planlandığını söyledi.

"Avrupa'nın güçlü ve birlik içinde bir yanıt vereceğine güvenebilirsiniz"

Von der Leyen, Romanya'nın Avrupa'nın güvenliğinin ön cephesinde yer aldığını ve NATO açısından da kritik bir ortak olduğunu ifade etti. Son haftalarda Romanya açıklarındaki ticaret gemilerinin insansız hava araçlarıyla hedef alındığını ve denizcilerin hayatlarını kaybettiğini ifade eden von der Leyen, "Romanya'nın yanındayız. Avrupa'nın güçlü ve birlik içinde bir yanıt vereceğine güvenebilirsiniz" dedi.

Karadeniz'de seyrüsefer serbestisinin yeniden tesis edilmesi ve korunması gerektiğini belirten von der Leyen, "Karadeniz, Avrupa, Ukrayna ekonomisi ve küresel gıda güvenliği açısından hayati bir ticaret güzergahı. Birçoğu Afrika'da olmak üzere milyonlarca insana gıda ulaştırılması, bu tedarike bağımlı" ifadelerini kullandı.

Karadeniz'de gözetimin güçlendirilmesi gerektiğini ve AB'nin Copernicus programı tarafından sağlanan uydu görüntülerinin de buna katkı sağlayabileceğini kaydeden AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Avrupa'nın bilgi kirliliği ile mücadele edeceğini ve ortak savunma projelerine desteğini sürdüreceğini ifade etti. Romanya'yı AB'nin ortak savunma fonundan istifade ederek Karadeniz'i daha iyi korumak için ihtiyaç duyduğu kabiliyetlere yatırım yapmaya teşvik ettiklerini söyleyen von der Leyen, "Bugün Romanya makamlarına arama kurtarma operasyonları için ilave 10 milyon euro finansman sağlanacağını açıklamaktan memnuniyet duyuyorum. Bu kaynak, olaylara hızlı ve etkili müdahale kapasitesini destekleyecek" dedi.

Karadeniz'de güvenliğin hızlı bir şekilde kötüleştiğine işaret ettiği açıklamalarında von der Leyen, "Bu çerçevede Romanya, Bulgaristan ve Türkiye arasında denizcilik alanındaki iş birliğinin güçlenmesini memnuniyetle karşılıyorum. Savunma ve güvenlik söz konusu olduğunda aciliyet bilinciyle hareket etmeliyiz" dedi.

Türkiye, Ukrayna ve Moldova'nın bölgesel ortaklar olarak katılımının hedeflendiği Karadeniz Güvenlik Merkezi'nin çalışmalarının hızlandırılacağını duyuran von der Leyen, "Girişimin tamamlanması için net bir takvim ve bu amaçla tahsis edilmiş 50 milyon euroluk bir finansman olacak" ifadelerini kullandı.

"Zelenskiy, barış görüşmelerinde Avrupalı ortakların desteğini istedi"

Ukrayna'da muhtemel bir barış anlaşmasına ilişkin devam eden görüşmeler ve bunun Avrupa güvenliğine etkileri konusundaki soru üzerine von der Leyen, "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, barış görüşmelerinde Avrupalı ortakların desteğini istedi. Elbette kendisine bu desteği sunuyoruz. Barış görüşmelerinin odağı, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını sona erdirmek. Hedef bu olmalı. Ukrayna'nın istikrarı ve yeniden inşasını sağlamak için bir savaş sonrası refah planı üzerinde çalışıyoruz. Barış görüşmeleri ayrıca savaş sonrası dönemde Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantilerini de ele alıyor" dedi.

Von der Leyen, "Ancak açık olmak istediğim bir nokta var. Avrupa'nın güvenlik mimarisi hakkındaki görüşmeler ancak Ukrayna'da ateşkesin ardından konuşulabilir. Bu görüşmeler, uygun bir platformda, özellikle NATO müttefiklerinin ve AB üyelerinin katılımıyla yapılmalı" dedi.