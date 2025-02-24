Xi ve Putin Telefonla Görüştü

Politika

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Ukrayna'daki çatışmalar gibi küresel konular ele alındı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Jinping, uzun dönemli diplomasisi ve Çin ve Rusya'nın ulusal kalkınma stratejilerinin ele alındığını kaydederek Ukrayna'daki çatışmalar gibi konuların ele alındığı kaydedildi. ayrıca, çeşitli kanallar aracılığıyla temaslarını sürdürme ve faaliyetlerini koordine etme konusunda mutabık kalındığı aktarıldı. - MOSKOVA