Yağmura aldırış etmeden konuşan Akşener, atılan sloganlara karşılık verdi: Bedava olmaz - Son Dakika
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Yağmura aldırış etmeden konuşan Akşener, atılan sloganlara karşılık verdi: Bedava olmaz

19.04.2023 15:28

Partisinin Sinop'ta gerçekleşen mitinginde halka seslenen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, alandakilerin "Başbakan Meral" sloganlarına, "Bedava olmaz. Oy vereceksiniz" yanıtını verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABB Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Sinop İskele Meydanı'nda vatandaşlarla buluştu.

"BEDAVA OLMAZ"

Akşener daha sonra yağan yağmura aldırış etmeden yağmurluk giyerek bir konuşma gerçekleştirdi. İYİ Parti lideri bu sırada vatandaşların "Başbakan Meral" sloganlarına ise "Bedava olmaz. Oy vereceksiniz" ifadeleri ile yanıt verdi.

Yağmur altında konuşan Akşener, atılan sloganlara böyle karşılık verdi: Bedava olmaz

"KILIÇDAROĞLU CUMHURBAŞKANI OLACAK"

Akşener'in konuşmasından satır başları:

"İYİ Parti kazanacak Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olacak. Emekli maaşı asgari ücret kadar olmalıydı. Biz o aradaki farkı düzelteceğiz. Atanamayan 100 bin kişiyi atayacağız. Kadrosuz kalanları kadrosunu vereceğiz. 2020 yılında soru çalınarak mağdur olmuş KPSS'lilerin mağduriyetini gidereceğiz. Sinop mutlu şehir olacak. Ucube sistemi birlikte değiştireceğiz. Harami düzeni birlikte değiştireceğiz.

"BENİ O MASAYA TEKRAR MANSUR YAVAŞ OTURTTU"

Biliyorsunuz masadan ayrıldım. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu geldi. İki güzel insan ikisi de cumhurbaşkanı yardımcılığına getirdik. 'Sizi o masaya kim oturttu tekrar' diye sordular. Beni jet hızıyla Mansur Yavaş oturttu.

"BU HARAMİ DÜZENİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"

5 maaşlı danışman olmayacak 10 maaşlı danışman olmayacak. 16 milyar lira AK Partili 3 müteahhide verildi. O parayla kaç çocuk okutulurdu. Bu harami düzeni değiştireceğiz. Gençler sandığa mutlaka gideceksiniz."

YORUMLAR (9)
  • Erdinç Uzuner: Ah kaynanam,sen bu tiyatroya nasıl aktör oldun.Masadan niye kalktın, niye geri vites attın, hâlâ açıklama yapmadın maalesef. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Abdurrahman Aydogan: Allah bunlara fırsat vermesin Cevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır
  • Erdogan Metin: Meral abla geçen dönem sana oy verdim ama şimdi yok... Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Yağmura aldırış etmeden konuşan Akşener, atılan sloganlara karşılık verdi: Bedava olmaz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yağmura aldırış etmeden konuşan Akşener, atılan sloganlara karşılık verdi: Bedava olmaz - Son Dakika
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