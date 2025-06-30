Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Iğdır'da kayısı 1 lira İstanbul'da 120 liraya satılıyor" şeklinde paylaşım yapan ve geçtiğimiz seçimlerde CHP'den aday olan Bilgehan Ova'ya 1 milyon 400 bin lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. Ceza, Ova'nın kamuoyunu yanıltıcı ve piyasa dengesini bozucu nitelikte gerçek dışı bilgi yaydığı gerekçesiyle kesildi.
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30.06.2025 18:42:10. #7.13#
SON DAKİKA: Yalanı ortaya çıktı, cezada kurtulamadı! CHP'li eski adaya kötü haber - Son Dakika
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