Yalova'ya 207 milyonluk emniyet binası dahil güvenlik tesisleri kazandırıldı - Son Dakika
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Yalova'ya 207 milyonluk emniyet binası dahil güvenlik tesisleri kazandırıldı

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Yalova\'ya 207 milyonluk emniyet binası dahil güvenlik tesisleri kazandırıldı
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yalova'da emniyet ve jandarma hizmet binaları ile Tersaneler Bölgesi Deniz Hudut Kapısı'nın açılışını yaptı. Yaklaşık 207 milyon liralık emniyet binası ve 10 Haziran 2026'da faaliyete başlayan hudut kapısının kente katkı sağlaması bekleniyor.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, "Güvenli şehir, güçlü Türkiye anlayışıyla güvenlik altyapımızı sürekli güçlendiriyoruz. Çünkü huzur varsa yatırım büyür. Güven varsa üretim artar" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bir dizi ziyaret ve toplu açılış törenine katılmak üzere Yalova'ya geldi. Yalova'daki temaslarına valilik ziyaretiyle başlayan Çiftçi, Vali Ahmet Hamdi Usta ile görüşmesinin ardından toplu açılış törenine katılmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne gitti. Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası ile Laledere Organize Sanayi Bölgesi Jandarma Karakol Komutanlığı Hizmet Binası, Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası ve tesisleri ile Yalova Tersaneler Bölgesi Deniz Hudut Kapısı'nın açılışları, canlı bağlantı ile gerçekleştirildi. Bakan Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, 'Güvenli Şehir Güçlü Türkiye' anlayışıyla güvenlik altyapısını sürekli güçlendirdiklerini belirterek, "Çünkü huzur varsa yatırım büyür. Güven varsa üretim artar. İstikrar varsa şehirler gelişir, millet geleceğe güvenle bakar" ifadelerini kullandı.

'YALOVA'NIN DÜNYAYA AÇILAN KAPISININ GÜÇLENMESİNE ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK'

Toplu açılışlarını gerçekleştirdiği tesislerle ilgili bilgi de veren Bakan Çiftçi, şunları söyledi:

"Açılışını gerçekleştirdiğimiz Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binamız, 2 bin 100 metrekare kullanım alanı ve 47 odasıyla 61 personelimizin görev yaptığı modern bir güvenlik merkezi olarak ilçemize hizmet verecek. Çiftlikköy Laledere Organize Sanayi Bölgesi Jandarma Karakol Komutanlığımız ise sanayimizin, üretimimizin ve çalışanlarımızın güvenliğine önemli katkı sağlayacak. 3 bin metrekarelik alan üzerinde kurulan tesisimiz, organize sanayi bölgemizin büyüyen üretim kapasitesine güçlü bir güvenlik altyapısıyla destek verecek. Bunun yanında Yalova İl Emniyet Müdürlüğümüzün yeni hizmet binasını da şehrimize kazandırdık. Bağlarbaşı Mahallemizde yaklaşık 15 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edilen, 16 bin 794 metrekare kapalı kullanım alanına sahip yeni hizmet binamız, 5 blok ve 6 kattan oluşuyor. Yaklaşık 207 milyon liralık bir yatırımla tamamlanan bu eserimiz, emniyet teşkilatımızın vatandaşımıza daha modern ve güçlü fiziki imkanlarla hizmet sunmasına katkı sağlayacak."

'TERSANELER BÖLGESİ DENİZ HUDUT KAPIMIZI DA ŞEHRİMİZE KAZANDIRDIK'

Çiftçi, "Yalova'nın denizcilik ve gemi inşa sanayisindeki güçlü konumuna hizmet edecek, Yalova Tersaneler Bölgesi Deniz Hudut Kapımızı da şehrimize kazandırdık. 5 bin metrekarelik alan üzerinde yer alan hudut kapımız, 10 Haziran 2026 tarihinde faaliyete başladı. Yalova tersanelerinde üretilen yüksek katma değerli gemiler, ülkemizin denizcilik sektöründeki rekabet gücünü artırırken binlerce insanımıza nitelikli istihdam sağlıyor. Hudut kapımız da üretimin, ihracatın ve Yalova'nın dünyaya açılan kapısının güçlenmesine önemli katkı sağlayacak" diye konuştu.

'GÜVENLİĞE YAPTIĞIMIZ HER YATIRIM ŞEHRİMİZİN GELECEĞİNE YAPILAN YATIRIMDIR'

Bakan Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böylece Yalova'mızda jandarmamızın, emniyetimizin ve hudut güvenliğimizin fiziki altyapısını birlikte güçlendiriyor, şehrimizin büyüyen nüfusuna, sanayisine, ticaretine ve denizcilik kapasitesine uygun güçlü bir güvenlik mimarisi kuruyoruz. Çünkü güvenliğe yaptığımız her yatırım; vatandaşımızın huzuruna, üreticimizin emeğine, yatırımcımızın güvenine ve şehrimizin geleceğine yapılan yatırımdır. Bizim güvenlik anlayışımız; riski önceden gören, sahaya hakim olan, teknolojiden yararlanan ve vatandaşını merkeze alan önleyici bir güvenlik anlayışıdır. Polisimizle, jandarmamızla, sahil güvenliğimizle ve bütün kurumlarımızla milletimizin huzuru için gece gündüz çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda 'Huzurun ve Güvenin Yüzyılı' olarak inşa etmekte kararlıyız. Şehirlerimizi güçlendirecek, üretimin ve yatırımın önünü açacak, milletimizin huzurunu tahkim edecek eserleri Yalova'mızla ve ülkemizin dört bir yanıyla buluşturmaya devam edeceğiz."

Kaynak: DHA
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