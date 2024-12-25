Yamalı, Muhafazakar Birlik Vurgusu Yaptı

Politika

Bağımsız Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, muhafazakar camiada birbirine yakın siyasi oluşumların ve damarların bir arada olması gerektiğine inandığını dile getirerek, "Tekrar bu saflarda mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

Gelecek Partisinden dün istifa eden Yamalı, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

Toplantı öncesinde, bir gazetecinin "AK Parti, sizin aşina olduğunuz bir parti" sözlerine Yamalı, "Muhafazakar camiada birbirine yakın siyasi oluşumların ve damarların bir arada olması gerektiğine inanıyoruz. Tekrar bu saflarda mücadeleye devam edeceğiz." karşılığını verdi.