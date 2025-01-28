Yapay Zeka Komisyonu Toplandı

Politika

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, yapay zeka teknolojisinin insanlık yararına yönlendirildiği sürece anlam kazanacağını söyledi.

Yapay zekanın kazanımlarına yönelik atılacak adımların belirlenmesi, bu alanda hukuki altyapının oluşturulması ve yapay zeka kullanımının barındırdığı risklerin önlenmesine ilişkin tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, Dönmez başkanlığında toplandı.

Çalışma takviminin görüşülmesi ve komisyona davet edileceklerin tespiti için yapılan toplantının açılışında konuşan Dönmez, yapay zekanın sadece bir teknoloji meselesi değil, aynı zamanda toplumun her kesimini etkileyen, ekonomik ve sosyal alanlarda geniş yankıları olan önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.

Geliştirilen her politika önerisinin daha kapsayıcı, her çözümün daha sürdürülebilir olması için tüm paydaşlara ihtiyaç olduğunu belirten Dönmez, şunları ifade etti:

"Bu teknoloji, birlikte şekillendirdiğimiz ve insanlık yararına yönlendirdiğimiz sürece anlam kazanacaktır. Ülkemizde yeni bir döneme kapı açacak ve küresel dünyada hayatımızın en önemli parçası haline gelecek Yapay Zeka Araştırma Komisyonunun kurulmasına dair önerimiz, bildiğiniz gibi Genel Kurulumuz tarafından kabul edilmişti ve ilk toplantımızda da görev dağılımı yapılmıştı. Bu vesileyle tüm siyasi parti gruplarımıza, buradaki üye arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, komisyonumuz divanında görev alan arkadaşlarımıza bir kez daha başarılar diliyorum."

Dönmez, komisyonun önünde 4 ay bir sürenin olduğunu, kalan süreyi en efektif ve verimli şekilde kullanmak adına değerlendirerek karara bağlayacaklarını dile getirdi.

Dönmez'in konuşmasının ardından, komisyon üyesi milletvekillerince, komisyona davet edileceklerin tespiti adına öneriler sunuldu.

Öneriler sonrası Dönmez, komisyon üyesi milletvekillerine teşekkür etti.

"Yapay zeka çok hızlı gelişen bir teknoloji"

Öneriler ışığında 3-4 başlığın toparlanabileceğini belirten Dönmez, konunun, yapay zekanın dünü, bugünü ve yarını, bireyi ve toplumu etkileme potansiyeli, yapay zeka üzerine çalışan yerli ve milli kurumların dinlenmesi, hukuki düzenlemeler gibi başlıklar ve diğer alt başlıklar üzerinden gidilebileceğini söyledi.

Yapay zekanın çok hızlı gelişen bir teknoloji olduğuna işaret eden Dönmez, "Şu anda bildiğimiz, insan zekasının üstünde değil ama 10 yıl, 20 yıl sonra insan zekasının üstüne geçtiğinde ve bir irade ortaya koyup, insanın zararına çalışabilecek birtakım faaliyetlere girdiğinde ne olacak?" dedi.

Dönmez, komisyonun gelecek haftadan itibaren yetkilileri dinlemeye başlayacağını ifade ederek, bunun, bazı komisyon üyesi milletvekillerinin de önerdiği Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile başlanabileceğini kaydetti.