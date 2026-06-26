Yapıcıoğlu, İşadamları Buluşması'nda Konuştu - Son Dakika
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Yapıcıoğlu, İşadamları Buluşması'nda Konuştu

26.06.2026 13:14
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HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, HAKSİAD buluşmasında öğrencileri tebrik etti ve katliamı andı.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Hak Sanayici ve İşadamları Derneğinin (HAKSİAD) 6. İşadamları Buluşması'na katıldı.

Kızılcahamam'da bir otelde düzenlenen programda konuşan Yapıcıoğlu, karne alan öğrencileri tebrik etti, gelecekte hayırlı işler yapmaları temennisinde bulundu.

Yapıcıoğlu, terör örgütü PKK mensuplarınca 34 yıl önce gerçekleştirilen Susa Katliamı'nda hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

Programda HAKSİAD Genel Başkanı Vedat Turgut da bir konuşma yaptı.

Bu yıl Türkiye ve dünyanın farklı bölgelerinden birçok sanayici, girişimci, iş insanı ve yatırımcının katıldığı program, 28 Haziran Pazar gününe kadar sürecek.

Program kapsamında iş dünyası, ekonomi, ticaret ahlakı, İslam iktisadı ve aile konuları ele alınacak.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Kültür, Son Dakika

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