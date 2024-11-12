Yapıcıoğlu'ndan Evlat Nöbetine Destek - Son Dakika
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Politika

Yapıcıoğlu'ndan Evlat Nöbetine Destek

Yapıcıoğlu\'ndan Evlat Nöbetine Destek

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, evlat nöbetindeki ailelerle Diyarbakır'da buluştu.

12.11.2024 17:23
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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve beraberindekiler, evlat nöbetindeki ailelerle bir araya geldi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, çocuklarının PKK tarafından kandırılarak kaçırıldığı gerekçesiyle bin 898 gündür eski HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerle bir araya geldi.

Evlat nöbeti için kurulan çadırda bulunan ailelerle görüşen Yapıcıoğlu, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

5 yılı aşkın bir süredir yüreği yanan annelerin dağa kaçırılan, kandırılarak ya da bazı vaatlerde bulunulmak suretiyle götürülen evlatlarını istemek için burada nöbette olduğunu hatırlatan Yapıcıoğlu, 5 yıl bittiğini 6'ıncı yıl olduğunu söyledi.

Bugüne kadar yapmış oldukları bu eylemden sonra 56 aile evladına kavuştuğunu belirten Yapıcıoğlu, "Toplam 379 aile bu nöbete devam ediyor. Bu ailelere çocuklarının ne zaman gittiğini sorduğumda birkaç istisna dışında büyük bir çoğunluğu 2014-2015 yıllarında götürülmüş. 2014-2015 çözüm sürecinin konuşulduğu ve sonrasında akamete uğradığı yıllardır" dedi.

"2014'te silah bırakma konuşuluyordu, 2015'te süreç bozulmaya yüz tuttu ama halen çözüme dair bir umut vardı" diyen Yapıcıoğlu, "Adı çözüm süreci ama aslında çözüme götürmeyecek, belki geçici bir çatışmasızlık süreci yaşanıyordu. Bu gençlerin çoğunluğunun o tarihlerde dağa götürülmüş olması silah bırakmanın, siyasi çözümün konuşulduğu dönemde bu kadar çok sayıda genci dağa götürmek silah bırakma niyetinin olmadığının çok bariz bir göstergesidir. O zaman takip edilen yolun yanlışlığına dikkat çektik, bu yoldan çözümün çıkmayacağını söyledik. Bugün de yeniden silahların bırakılması ve şiddetin sonlandırılması konuşuluyor. Sorun her neyse bunun siyaset yoluyla konuşulması ve çözüme kavuşturulması gerektiği dile getiriliyor" diye konuştu.

5 yılı aşkın bir süredir yüreği yangın yeri olan annelerle beraber nöbet beklediği yerden bir çağrıda bulunduklarını ifade eden Yapıcıoğlu, "Diyoruz ki, yeni bir süreç başlayacaksa, iyi niyet göstergesi olarak bu annelerin çocuklarını teslim ederek ilk adımı atın ki samimi olduğunuza inanalım. Bunu yapmayacaksanız o zaman 2015'te şenlik havasında bu kadar genci dağa götüren sizler asla silah bırakma niyetinde değilsiniz. Eğer bu iradeyi ortaya koyabilir, gerçekten bu ülkenin gençlerinin birbirine silah doğrultmasına sona verirseniz biz de sizin iradenize sahip olduğunuza inanacağız" ifadelerini kullandı.

Yapıcıoğlu'na; HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mahmut İrtem, HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanı Zeynul Abidin Gülsever ve çok sayıda partili eşlik etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Zekeriya Yapıcıoğlu, Politika, Dünya, Aile, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika Yapıcıoğlu'ndan Evlat Nöbetine Destek - Son Dakika

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