Yargı Reformu Strateji Belgesi Geliyor

Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yargı reformu strateji belgemiz yakında açıklanacak. Orada da belirli amaçlarımız olacak. İnsan hakları eylem planının 3'ncüsü ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'İnsan Hakları Kurumları Değerlendirme' toplantısına katıldı. Ankara Dikmen Hakimevi'nde düzenlenen programa TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık ile kurul başkanları katıldı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Tunç, toplantının öneminden bahsederek, "Başta Filistin olmak üzere dünyanın neresinde olursa olsun insan hakları ihlaline uğrayan insanların olmaması ve dünyada hakkaniyetin artması daha adil bir dünya inşasının sürecinin Türkiye öncülüğünde olmasının temennisiyle toplantımıza başlıyoruz. İnsan hakları konusunda son 22 yılda epeyce yol kat ettik. Sessiz devrim sayılan reformlara da imza attık. Anayasa değişlikleriyle hukuk devletini güçlendiren hukuku esasa alan reformları da hayata geçirdik. Hakimler ve savcılar kurulunun yapısını daha demokratik hale getirilmesi, devlet güvenlik mahkemelerin kaldırılması, askeri mahkemelerin kaldırılması ve yargı birliği konusunda önemli mesafeler aldık. Bunları milletimizin onayıyla hayata geçirdik. Kişisel verilerin korunması, özel hayatın korunması Türkiye insan hakları eşitlik kurumunu kurulması. Yapısal anlamda ve insan hakları anlamında önemli ilerlemelerdir" dedi.

Düşünce ve basın özgürlüğü konusunda büyük ölçüde yol aldıklarından bahseden Tunç, "Ana dilde savunma yapılmasından, serbest propaganda yapılmasına kadar cezaevlerinde kendi evladıyla kendi dilinde konuşamama durumu vardı. Türkiye o günleri çoktan geride bıraktı. Yeni Türk Ceza Kanunuyla beraber önemli insan hakları mevzuatlarını hayata geçirdik. Kılıf kıyafet özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması herkesin ibadet ve düşünce özgürlüğünü ülkemiz genişletti. Bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımız basın özgürlüğü düşünce özgürlüğü konusunda hak ihlallerinin engellenmesi konusunda yasamamız yasalarımızda bir eksiklik varsa uygulamalardan gelen problem varsa bizlere taslak halinde hazırlanarak siz komisyon başkanlarımıza arz edeceğiz" dedi.

Yargı reformu strateji belgesi ile ilgili Tunç, "Yargı reformu strateji belgemiz yakında açıklanacak. Orada da belirli amaçlarımız olacak. İnsan hakları eylem planının 3'ncüsü ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Uzun süren yargılamalar konusunda çalışmalarımız var. İnsan hakları eylem planının tamamlandığında oradaki hedefler doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerinde bulundu. - ANKARA