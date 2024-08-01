YAŞ Kararlarıyla 23 General ve Amiralin Rütbesi Yükseltildi - Son Dakika
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Politika

YAŞ Kararlarıyla 23 General ve Amiralin Rütbesi Yükseltildi

YAŞ Kararlarıyla 23 General ve Amiralin Rütbesi Yükseltildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını imzaladı. YAŞ kararı ile 30 Ağustos 2024 tarihinden geçerli olmak üzere 23 general ve amiralin bir üst rütbeye, 77 albayın ise general ve amiralliğe yükseltildiği bildirildi. Toplantıda ayrıca görev süresi uzatılan ve emekliye sevk edilen askeri personelin durumları da görüşüldü.

01.08.2024 16:34
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CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını imzaladı. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada YAŞ kararı ile 30 Ağustos 2024 tarihinden geçerli olmak üzere 23 general ve amiralin bir üst rütbeye, 77 albayın ise general ve amiralliğe yükseltildiği bildirildi.

İletişim Başkanlığı, 1 saat 24 dakika süren Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamaya göre; toplantıda bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumları görüşülerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ile karara bağlandı. Buna göre 30 Ağustos 2024 tarihinden geçerli olmak üzere; 23 general ve amiral bir üst rütbeye, 77 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 34 general ve amiralin görev süresi 1 yıl, 455 albayın görev süresi 2 yıl süre ile uzatıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresinin 1 yıl uzatılmasına karar verilirken, halen 281 olan general ve amiral sayısının, 30 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla 327 olacağı açıklandı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Korgeneraller Levent Ergün ve Metin Tokel orgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Koramiral Kadir Yıldız Oramiral, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tümgeneraller Tevfik Algan ve Gültekin Yaralı, Korgeneral; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tümamiraller Mustafa Kaya ve Yalçın Payal, Koramiral; Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tümgeneral Yaşar Kadıoğlu, Korgeneralliğe terfi ettirildi. Ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneraller İlker Görgülü, Erman Kiraz, Mustafa Köksal, Ferat Vural, Ahmet Gülmüş, Rıfat Dönel, İlhan İstanbullu, Yusuf Diker ve Zeynel Abidin Erginbaş, Tümgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğamiraller Serhat Sözbir, Mehmet Emre Sezenler, Mevlüt Savaş Bilican ve Recep Erdinç Yetkin Tümamiralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneraller Mete Kuş ve Sadık Uygur Tümgeneralliğe terfi ettirildi.

Açıklamada, "Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin milletimize, devletimize, Silahlı Kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını dileriz. Büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılacak olan general, amiral ve albaylara hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, hayatlarının yeni dönemlerinde, kendilerine ve ailelerine mutluluk ve esenlikler temenni ederiz. Bir üst rütbeye yükseltilen general-amiral ve albaylar, görev süresi 1 yıl uzatılan general ve amiraller ile yaş haddi nedeniyle emekliye sevkedilen generaller ile ilgili liste Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesi http://tccb.gov.tr'de yayınlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika YAŞ Kararlarıyla 23 General ve Amiralin Rütbesi Yükseltildi - Son Dakika

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