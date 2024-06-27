Yaşamını yitiren eski Dışişleri Bakanı Yakış için Meclis'te tören - Son Dakika
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Politika

Yaşamını yitiren eski Dışişleri Bakanı Yakış için Meclis'te tören

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Hayatını kaybeden eski Dışişleri Bakanı Yakış anısına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir tören düzenlendi. Yakış'ın hizmetlerini anmak ve saygılarını sunmak üzere birçok siyasi ve bürokrat törene katıldı.

27.06.2024 14:26
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ANKARA'da dün hayatını kaybeden eski Dışişleri Bakanı ve 22'nci, 23'üncü dönem Düzce Milletvekili Yaşar Yakış (86) için TBMM'de tören düzenlendi.

Yaşar Yakış, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti. Yakış için bugün TBMM'de tören düzenlendi. Törene, Yakış'ın ailesi ve yakınları ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, siyasi partilerin grup başkanvekilleri ve milletvekilleri ile eski TBMM başkanları Bülent Arınç ve Cemil Çiçek katıldı. Yaşar Yakış'ın, Türk bayrağına sarılı tabutu görevlilerin omuzlarında TBMM Şeref Kapısı merdivenleri önüne getirildi. Yakış'ın hatırasına saygı duruşunda bulunulmasının ardından dua okundu.

Meclis'teki törenin ardından Yaşar Yakış'ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Düzce'nin Akçakoca ilçesine gönderildi. Yakış'ın cenazesi, ikindi namazı sonrası Çuhallı Çarşı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Osmaniye Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Yaşamını yitiren eski Dışişleri Bakanı Yakış için Meclis\'te tören
Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Yaşamını yitiren eski Dışişleri Bakanı Yakış için Meclis'te tören - Son Dakika

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