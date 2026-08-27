Yaşar Güler, Ukraynalı Yetkiliyi Kabul Etti
Milli Savunma Bakanı Güler, Ukrayna'nın Umerov'unu makamında ağırladı.
MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'u kabul etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'u makamında kabul etti.
Kaynak: DHA
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