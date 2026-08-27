Yaşar Güler, Ukraynalı Yetkiliyi Kabul Etti - Son Dakika
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Yaşar Güler, Ukraynalı Yetkiliyi Kabul Etti

Yaşar Güler, Ukraynalı Yetkiliyi Kabul Etti
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Milli Savunma Bakanı Güler, Ukrayna'nın Umerov'unu makamında ağırladı.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'u kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'u makamında kabul etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Yaşar Güler, Ukraynalı Yetkiliyi Kabul Etti - Son Dakika

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