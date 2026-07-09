Yaşlı Aktif Yaşam Merkezi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yaşlı Aktif Yaşam Merkezi Açıldı

Yaşlı Aktif Yaşam Merkezi Açıldı
09.07.2026 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göktaş, yalnızlığı önlemek için açılan merkezle büyüklerin sosyal hayatını destekleyecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Günümüzde yaşlılık döneminin en önemli sorunlarından biri, yalnızlıktır. Yalnızlık, yalnızca duygusal bir his değil, fiziksel ve ruhsal sağlığı da olumsuz etkileyen önemli bir sosyal meseledir. İşte bu nedenle büyüklerimizi sosyal yaşamın içinde tutan, üretmeye ve paylaşmaya teşvik eden hizmet modellerimizi yaygınlaştırıyoruz." dedi.

Göktaş, Fethi Yılmaz Sezer Yaşlı Aktif Yaşam Merkezi'nin açılış töreninde, 50 kişilik hizmet kapasitesine sahip merkezle, büyüklerin günlerini daha üretken ve hareketli geçirmelerine imkan sağlanacağını söyledi.

Merkezde sunulan sosyal ve kültürel faaliyetlerle aktif ve sağlıklı yaş almanın destekleneceğini belirten Göktaş, "Aynı zamanda onların hayatına yeni uğraşlar, yeni dostluklar ve en önemlisi de güçlü bir sosyal ortam sağlayacağız. Bu merkez, kıymetli çınarlarımıza duyduğumuz hürmetin ve vefanın somut bir nişanesi olacak." diye konuştu.

Büyüklerin, tecrübenin hikmetini ve aile bağlarının en köklü değerlerini temsil ettiğini belirten Göktaş, "Onların varlığı, evlerimize sükunet, sofralarımıza bereket, hayatımıza istikamet kazandırır. Her biri, bugünümüzün mayasını alın teriyle, duayla ve fedakarlıkla yoğurmuş insanlardır. Büyüklerimizle kurduğumuz bağ, çocuklarımıza merhametle yoğrulmuş bir medeniyet mirası bırakır." değerlendirmesinde bulundu.

Göktaş, bakanlık olarak yerinde yaşlanmayı, aile desteğini ve aktif yaşamı önceleyen bir anlayışla çalıştıklarına, bu anlayışla 2006 yılında başlatılan evde bakım yardımıyla binlerce yaşlı bireye, ailesinin yanında destek olunduğuna dikkati çekti.

Geçen yıl evde bakım yardımı için sadece Eskişehir'e 477 milyon lira kaynak aktarıldığı bilgisini veren Göktaş, şunları kaydetti:

"Evde bakım ücreti, 15 bin 775 lira olarak güncellendi ve bugün 3 bin 458 Eskişehirli vatandaşımız için sadece haziran ayında toplam 47 milyon lira ödeme gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra Ulusal Vefa Programı ile büyüklerimize hayatlarını kolaylaştıran ve devletimizin yakınlığını hissettiren hizmetler sunuyoruz. Bu kapsamda, Eskişehir'de 1240 vatandaşımıza vefa hizmeti sunuyoruz. Büyüklerimizin aile ortamında desteklenmesini sağlayan bu hizmetleri, sosyal hayata katılımlarını artıran gündüzlü hizmet modelleriyle tamamlıyoruz. Bu modelleri geliştirirken yaşlılık dönemini, sosyal hayatla kurulan bağ üzerinden ele alıyoruz. Günümüzde yaşlılık döneminin en önemli sorunlarından biri, yalnızlıktır. Yalnızlık, yalnızca duygusal bir his değil, fiziksel ve ruhsal sağlığı da olumsuz etkileyen önemli bir sosyal meseledir. İşte bu nedenle büyüklerimizi sosyal yaşamın içinde tutan, üretmeye ve paylaşmaya teşvik eden hizmet modellerimizi yaygınlaştırıyoruz."

"Yaşlı aktif yaşam merkezleri ihtiyaca cevap veriyor"

Bakan Göktaş, 2023'te yapılan Türkiye Yaşlı Profil Araştırması'na göre, yaşlıların yüzde 75'inin sosyal ortamından kopmadan hayatını evinde sürdürmek istediğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Büyüklerimiz, evlerinden, komşularından ve alıştıkları yaşam düzeninden ayrılmak istemiyor. Yaşlı aktif yaşam merkezleri, işte tam olarak bu ihtiyaca cevap veriyor. Büyüklerimizi, bu merkezlerle alıştıkları çevreden ayrılmadan gün içinde sosyal, kültürel, sağlık destekleriyle buluşturuyoruz. Akşam ise kendi yuvalarında, ailelerinin yanında hayatlarına devam ediyorlar. Böylece hem bağımsız yaşamlarını sürdürüyorlar hem de yalnızlaşmadan, aktif bir hayatın içinde yer almaya devam ediyorlar. Bugün ülkemizde hizmet veren 43 yaşlı aktif yaşam merkeziyle vatandaşlarımızın günlerini, daha huzurlu, üretken ve anlamlı geçirmelerine imkan sağlıyoruz."

Yaşlı dostu mimariyle tasarlanan merkezin büyüklerin anılar biriktireceği bir güven kapısı olacağını belirten Göktaş, "Her biri, fizyoterapi hizmetleriyle günlük hayatlarını daha rahat sürdürecek. Kıymetli çınarlarımız, sohbetin, sanatın, müziğin ve paylaşmanın içinde daha verimli, mutlu zamanlar geçirecek. Bakanlık olarak, büyüklerimizin hayatına değer katan hizmetleri yaygınlaştırmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Yaş almanın en güzel tarafının insanın sahip olduğu bilgiyi, sevgiyi ve hikmeti gelecek nesillere ulaştırabilmek olduğunu vurgulayan Göktaş, bu yönüyle her büyüğün ailesine, yaşadığı şehre ve topluma kazandırdığı tecrübenin çok kıymetli olduğunu, onların hayat tecrübesinin genç kuşaklar için yol gösterici bir rehber, dualarının herkes için bereket ve huzur vesilesi olduğunu söyledi.

Göktaş, sosyal refahı artıran stratejik bir politika alanı olarak gördükleri hizmetleri güçlendirmeye devam edeceklerini, "Aile ve Nüfus 10 Yılı" vizyonu doğrultusunda, hayatın her dönemini kuşatan politikalarla büyüklerin yaşam kalitesini artırmayı sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

"Yaş almak, hayata farklı bir pencereden bakabilmektir"

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz da büyüklere vefa göstermenin önemine değinerek, "Yaş almak, hayata farklı bir pencereden bakabilmektir. Bu merkez, inancın, sevginin ve hikmetin somut bir yansımasıdır. Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki payı, her geçen gün artıyor. Bu değişim, sosyal hizmet politikalarımızı yeniden gözden geçirmemizi ve geleceğe yönelik daha kapsayıcı ve yeni yaklaşımları geliştirmeyi zorunlu kılmaktadır." ifadesini kullandı.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan da güçlü devlet olmanın önemli göstergelerinden birinin insanına verdiği değer olduğunu belirterek, "Vatandaşı, 'Devletim her şartta yanımdadır' diyebiliyorsa işte o zaman devlet ile millet arasındaki bağ, daha da kuvvetlenir. Bizim bütün gayretimiz de bunun içindir." dedi.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Feriha Ertorun, AK Parti Eskişehir İl Gençlik Kolları Başkanı Cihan Birsen'in de katıldığı törende, konuşmaların ardından dua edildi ve açılış kurdelesi kesildi.

Açılış töreni öncesinde Bakan Göktaş, Eskişehir Valiliğini ziyaret etti, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, ardından AK Parti Eskişehir İl Başkanlığını ve MHP Eskişehir İl Başkanı Ayhan Sezer'i ziyaret etti.

Kentteki esnafı da ziyaret eden Göktaş, bu sırada uğradığı AK Parti standında yeni üye kaydı yaptı.

Göktaş'a ziyaretlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Gürcan, AK Parti İl Başkanı Albayrak, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ertorun da eşlik etti.

Kaynak: AA

Eskişehir, Politika, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Politika Yaşlı Aktif Yaşam Merkezi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tartıştığı kişinin üzerine aracı sürüp kapıya sıkıştırdı: O anlar kameraya yansıdı Tartıştığı kişinin üzerine aracı sürüp kapıya sıkıştırdı: O anlar kameraya yansıdı
Almanya’da 15 hastasını öldüren doktora ömür boyu hapis cezası Almanya'da 15 hastasını öldüren doktora ömür boyu hapis cezası
Yaşlı adam 1 milyon TL dolandırılmaktan son anda kurtarıldı Yaşlı adam 1 milyon TL dolandırılmaktan son anda kurtarıldı
Erdoğan’dan NATO liderlerine imzalı kitap hediyesi Erdoğan'dan NATO liderlerine imzalı kitap hediyesi
Pakistan, kaybolan kargo uçağının enkazının bulunduğunu duyurdu Pakistan, kaybolan kargo uçağının enkazının bulunduğunu duyurdu
Mardin’de boğazına şeker kaçan 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi Mardin'de boğazına şeker kaçan 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Erdoğan: AB ile son pürüzleri konuşmak istiyoruz Erdoğan: AB ile son pürüzleri konuşmak istiyoruz
Timur Cihantimur’un yargılandığı davada ilk duruşmada tanıklar konuştu: Yavaş git dedik dinlemedi Timur Cihantimur'un yargılandığı davada ilk duruşmada tanıklar konuştu: Yavaş git dedik dinlemedi
Türkiye ve İngiltere arasında savunma ortaklığı anlaşması Türkiye ve İngiltere arasında savunma ortaklığı anlaşması
Erdoğan’dan AB savunmasına NATO şartı Erdoğan'dan AB savunmasına NATO şartı
Çekya Başbakanı, Ukrayna’ya yönelik 70 milyar avroluk yardıma katkıda bulunmayacak Çekya Başbakanı, Ukrayna'ya yönelik 70 milyar avroluk yardıma katkıda bulunmayacak
Emine Erdoğan, liderlerin eşlerini Çankaya Köşkü’nde ağırladı Emine Erdoğan, liderlerin eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı
Güney Kore First Lady’sinden Emine Erdoğan’a anlamlı jest Güney Kore First Lady'sinden Emine Erdoğan'a anlamlı jest

16:24
Bir bakan bir daha baktı Melisa Aslı Pamuk’tan iddialı seçim
Bir bakan bir daha baktı! Melisa Aslı Pamuk'tan iddialı seçim
15:16
İngilizler, Trump-Erdoğan görüntülerindeki detayı es geçmedi Dünyaya böyle servis ettiler
İngilizler, Trump-Erdoğan görüntülerindeki detayı es geçmedi! Dünyaya böyle servis ettiler
14:57
NATO Zirvesi’nde Mehteran’ı övdü, baskı yüzünden sildi: Mehter bando değildi, bir silahtı
NATO Zirvesi'nde Mehteran'ı övdü, baskı yüzünden sildi: Mehter bando değildi, bir silahtı
14:37
Erdoğan’ın hediyesi Avrupa’da gündem oldu Meloni’nin kararı dikkat çekti
Erdoğan'ın hediyesi Avrupa'da gündem oldu! Meloni'nin kararı dikkat çekti
14:34
Fikstür çekildi: Süper Lig’de derbi haftaları belli oldu
Fikstür çekildi: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
14:23
Pentagon’un 3 katı büyüklüğünde Ay Yıldız Karargahı’ndan ilk görüntüler
Pentagon'un 3 katı büyüklüğünde! Ay Yıldız Karargahı'ndan ilk görüntüler
14:21
Eşini 15 parçaya ayıran kadının “Nasıl kestin“ yanıtı salonu buz kestirdi
Eşini 15 parçaya ayıran kadının "Nasıl kestin" yanıtı salonu buz kestirdi
14:16
Hepsi market rafından çıktı Son kullanma tarihinin üstünden seneler geçmiş
Hepsi market rafından çıktı! Son kullanma tarihinin üstünden seneler geçmiş
13:54
Buşehr’de Patlamalar: ABD-İran Gerilimi Tırmanıyor
Buşehr'de Patlamalar: ABD-İran Gerilimi Tırmanıyor
13:15
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
13:08
MSB’den Miçotakis’e yanıt: TSK kendisine tehdit oluşturmayan kimseye tehdit değildir
MSB'den Miçotakis'e yanıt: TSK kendisine tehdit oluşturmayan kimseye tehdit değildir
13:00
Dünya liderleri Ankara’ya geldi, belediye başkanı tatile çıktı
Dünya liderleri Ankara'ya geldi, belediye başkanı tatile çıktı
11:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderlere hediye ettiği silah ilk kez görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği silah ilk kez görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 17:00:07. #7.12#
SON DAKİKA: Yaşlı Aktif Yaşam Merkezi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.