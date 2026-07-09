Yaşlı Aktif Yaşam Merkezi Açıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Günümüzde yaşlılık döneminin en önemli sorunlarından biri, yalnızlıktır. Yalnızlık, yalnızca duygusal bir his değil, fiziksel ve ruhsal sağlığı da olumsuz etkileyen önemli bir sosyal meseledir. İşte bu nedenle büyüklerimizi sosyal yaşamın içinde tutan, üretmeye ve paylaşmaya teşvik eden hizmet modellerimizi yaygınlaştırıyoruz." dedi.

Göktaş, Fethi Yılmaz Sezer Yaşlı Aktif Yaşam Merkezi'nin açılış töreninde, 50 kişilik hizmet kapasitesine sahip merkezle, büyüklerin günlerini daha üretken ve hareketli geçirmelerine imkan sağlanacağını söyledi.

Merkezde sunulan sosyal ve kültürel faaliyetlerle aktif ve sağlıklı yaş almanın destekleneceğini belirten Göktaş, "Aynı zamanda onların hayatına yeni uğraşlar, yeni dostluklar ve en önemlisi de güçlü bir sosyal ortam sağlayacağız. Bu merkez, kıymetli çınarlarımıza duyduğumuz hürmetin ve vefanın somut bir nişanesi olacak." diye konuştu.

Büyüklerin, tecrübenin hikmetini ve aile bağlarının en köklü değerlerini temsil ettiğini belirten Göktaş, "Onların varlığı, evlerimize sükunet, sofralarımıza bereket, hayatımıza istikamet kazandırır. Her biri, bugünümüzün mayasını alın teriyle, duayla ve fedakarlıkla yoğurmuş insanlardır. Büyüklerimizle kurduğumuz bağ, çocuklarımıza merhametle yoğrulmuş bir medeniyet mirası bırakır." değerlendirmesinde bulundu.

Göktaş, bakanlık olarak yerinde yaşlanmayı, aile desteğini ve aktif yaşamı önceleyen bir anlayışla çalıştıklarına, bu anlayışla 2006 yılında başlatılan evde bakım yardımıyla binlerce yaşlı bireye, ailesinin yanında destek olunduğuna dikkati çekti.

Geçen yıl evde bakım yardımı için sadece Eskişehir'e 477 milyon lira kaynak aktarıldığı bilgisini veren Göktaş, şunları kaydetti:

"Evde bakım ücreti, 15 bin 775 lira olarak güncellendi ve bugün 3 bin 458 Eskişehirli vatandaşımız için sadece haziran ayında toplam 47 milyon lira ödeme gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra Ulusal Vefa Programı ile büyüklerimize hayatlarını kolaylaştıran ve devletimizin yakınlığını hissettiren hizmetler sunuyoruz. Bu kapsamda, Eskişehir'de 1240 vatandaşımıza vefa hizmeti sunuyoruz. Büyüklerimizin aile ortamında desteklenmesini sağlayan bu hizmetleri, sosyal hayata katılımlarını artıran gündüzlü hizmet modelleriyle tamamlıyoruz. Bu modelleri geliştirirken yaşlılık dönemini, sosyal hayatla kurulan bağ üzerinden ele alıyoruz. Günümüzde yaşlılık döneminin en önemli sorunlarından biri, yalnızlıktır. Yalnızlık, yalnızca duygusal bir his değil, fiziksel ve ruhsal sağlığı da olumsuz etkileyen önemli bir sosyal meseledir. İşte bu nedenle büyüklerimizi sosyal yaşamın içinde tutan, üretmeye ve paylaşmaya teşvik eden hizmet modellerimizi yaygınlaştırıyoruz."

"Yaşlı aktif yaşam merkezleri ihtiyaca cevap veriyor"

Bakan Göktaş, 2023'te yapılan Türkiye Yaşlı Profil Araştırması'na göre, yaşlıların yüzde 75'inin sosyal ortamından kopmadan hayatını evinde sürdürmek istediğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Büyüklerimiz, evlerinden, komşularından ve alıştıkları yaşam düzeninden ayrılmak istemiyor. Yaşlı aktif yaşam merkezleri, işte tam olarak bu ihtiyaca cevap veriyor. Büyüklerimizi, bu merkezlerle alıştıkları çevreden ayrılmadan gün içinde sosyal, kültürel, sağlık destekleriyle buluşturuyoruz. Akşam ise kendi yuvalarında, ailelerinin yanında hayatlarına devam ediyorlar. Böylece hem bağımsız yaşamlarını sürdürüyorlar hem de yalnızlaşmadan, aktif bir hayatın içinde yer almaya devam ediyorlar. Bugün ülkemizde hizmet veren 43 yaşlı aktif yaşam merkeziyle vatandaşlarımızın günlerini, daha huzurlu, üretken ve anlamlı geçirmelerine imkan sağlıyoruz."

Yaşlı dostu mimariyle tasarlanan merkezin büyüklerin anılar biriktireceği bir güven kapısı olacağını belirten Göktaş, "Her biri, fizyoterapi hizmetleriyle günlük hayatlarını daha rahat sürdürecek. Kıymetli çınarlarımız, sohbetin, sanatın, müziğin ve paylaşmanın içinde daha verimli, mutlu zamanlar geçirecek. Bakanlık olarak, büyüklerimizin hayatına değer katan hizmetleri yaygınlaştırmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Yaş almanın en güzel tarafının insanın sahip olduğu bilgiyi, sevgiyi ve hikmeti gelecek nesillere ulaştırabilmek olduğunu vurgulayan Göktaş, bu yönüyle her büyüğün ailesine, yaşadığı şehre ve topluma kazandırdığı tecrübenin çok kıymetli olduğunu, onların hayat tecrübesinin genç kuşaklar için yol gösterici bir rehber, dualarının herkes için bereket ve huzur vesilesi olduğunu söyledi.

Göktaş, sosyal refahı artıran stratejik bir politika alanı olarak gördükleri hizmetleri güçlendirmeye devam edeceklerini, "Aile ve Nüfus 10 Yılı" vizyonu doğrultusunda, hayatın her dönemini kuşatan politikalarla büyüklerin yaşam kalitesini artırmayı sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

"Yaş almak, hayata farklı bir pencereden bakabilmektir"

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz da büyüklere vefa göstermenin önemine değinerek, "Yaş almak, hayata farklı bir pencereden bakabilmektir. Bu merkez, inancın, sevginin ve hikmetin somut bir yansımasıdır. Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki payı, her geçen gün artıyor. Bu değişim, sosyal hizmet politikalarımızı yeniden gözden geçirmemizi ve geleceğe yönelik daha kapsayıcı ve yeni yaklaşımları geliştirmeyi zorunlu kılmaktadır." ifadesini kullandı.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan da güçlü devlet olmanın önemli göstergelerinden birinin insanına verdiği değer olduğunu belirterek, "Vatandaşı, 'Devletim her şartta yanımdadır' diyebiliyorsa işte o zaman devlet ile millet arasındaki bağ, daha da kuvvetlenir. Bizim bütün gayretimiz de bunun içindir." dedi.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Feriha Ertorun, AK Parti Eskişehir İl Gençlik Kolları Başkanı Cihan Birsen'in de katıldığı törende, konuşmaların ardından dua edildi ve açılış kurdelesi kesildi.

Açılış töreni öncesinde Bakan Göktaş, Eskişehir Valiliğini ziyaret etti, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, ardından AK Parti Eskişehir İl Başkanlığını ve MHP Eskişehir İl Başkanı Ayhan Sezer'i ziyaret etti.

Kentteki esnafı da ziyaret eden Göktaş, bu sırada uğradığı AK Parti standında yeni üye kaydı yaptı.

Göktaş'a ziyaretlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Gürcan, AK Parti İl Başkanı Albayrak, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ertorun da eşlik etti.