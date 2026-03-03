Yavaş'tan Pursaklar'da İftar Mesajı - Son Dakika
Son Dakika Logo

Yavaş'tan Pursaklar'da İftar Mesajı

03.03.2026 22:59
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, Yavaş, Pursaklar'da şehit yakınları ve gazilerin de katıldığı iftar programında yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, ramazanın hayırlı olmasını diledi.

Yavaş, Kovid-19 salgını sürecinde ve ramazanlarda ihtiyaç sahipleri için çeşitli kampanyalar yaptıklarını anımsattı.

Şehit ve gazi yakınlarına da şükranlarını sunan Yavaş, "Bugün burada şehitlerimizin aileleri, gazilerimiz ve onların aileleri de var. Öyle önemli günlerdeyiz ki. Evlatlarımız vatan uğruna bu vatanı böldürmemek, dışarıdan yapılan saldırıları da engellemek için şehit oldular. Hayatlarını verdiler. Biz şehitlerimize ne yaparsak borcumuzu ödeyemeyiz. En azından ailelerin tüm taleplerini yerine getirerek onlara şehit ve gazi ailesi olmanın gururu tattırmak durumundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Yavaş, Türkiye'nin bugünlere şehit ve gazilerin fedakarlıkları sayesinde ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"İyi ki vatanımız var, bayrağımız var. Camilerimizden ezan sesi dinmiyor. Bu toprakları bize yurt eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Harbi'nden bugüne kadar emek veren, can veren herkese şükran borçluyuz. Allah hepsinden razı olsun. Densizce 'sırada Türkiye var' gibi ifadeler kullananlar oluyor. Bu millet tarih boyunca tehditler karşısında nasıl kenetlendiyse, bugün de aynı kararlılığa sahiptir."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Mansur Yavaş, Pursaklar, Politika, Ankara, İftar, Son Dakika

Yavaş'tan Pursaklar'da İftar Mesajı

