Yavaş ve Sarı'nın Görüşmesi Yalanlandı - Son Dakika
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Yavaş ve Sarı'nın Görüşmesi Yalanlandı

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ABB, Yavaş ve Sarı arasında siyasi bir görüşme olmadığını açıkladı.

ANKARA Büyükşehir Belediyesi (ABB), Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı arasında Yavaş'ın siyasi geleceğine veya herhangi bir siyasi kararına ilişkin bir görüşme gerçekleşmediğini açıkladı.

ABB'den yapılan yazılı açıklamada, "CHP Sözcüsü Sayın Müslim Sarı'nın yaptığı açıklamanın ardından kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bir hususu açıklığa kavuşturmak isteriz. Sayın Mansur Yavaş ile Sayın Müslim Sarı arasında, Yavaş'ın siyasi geleceğine veya herhangi bir siyasi kararına ilişkin bir görüşme gerçekleşmemiştir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın şu aşamadaki önceliği, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki dengeler ve Ankara'ya hizmetlerin kesintisiz biçimde sürdürülmesidir. Belediye Meclisi'nde boşalan görevler için önümüzdeki günlerde seçimler yapılacaktır. Bu süreçte ortak iradenin korunması, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi büyük önem taşımaktadır. Özellikle son günlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik bir operasyon yapılacağı ve Belediye Meclisi'ndeki dengelerin değiştirilerek belediye yönetiminin AK Parti'ye geçeceği yönünde birtakım çevrelerce açıkça iddialar dile getirilirken; henüz ortada başlamış bir seçim süreci dahi yokken Sayın Yavaş'ın siyasi geleceğinin tartışmaların içine çekilmesini doğru bulmuyoruz. Sayın Yavaş bu konudaki tutumunu daha önce de birçok kez açıkça ifade etmiş, 'Gerekli gördüğümde açıklamayı bizzat benden duyarsınız' demiştir. Bugün de aynı noktadadır. Sayın Yavaş'ın kendi ağzından yapılmamış hiçbir açıklama, kendisi adına verilmiş bir karar veya alınmış bir tutum olarak değerlendirilmemelidir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Yönetim, Mansur Yavaş, Müslim Sarı, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Yavaş ve Sarı'nın Görüşmesi Yalanlandı - Son Dakika

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