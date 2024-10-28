Yavuz Ağıralioğlu cephesinden partinin ismini eleştirenlere yanıt

Politika

Milyonların gözü Erdoğan\'ın başkanlık edeceği bu toplantıda! Masada kritik bir başlık var

İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'nun başkanlığındaki Anahtar Partinin (A Parti) kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı yetkililerine teslim edildi. Siyasi hayatına başlayan Anahtar Parti, Türkiye'nin 158'inci siyasi partisi oldu.

"MİLLETİMİZ İSME TAKILMASIN"

Bakanlık önünde açıklama yapan Anahtar Parti Teşkilat Başkanı Ayhan Erel, "Kısa adı A Parti, uzun adıyla Anahtar Parti. Milletimiz isme takılmasın. Biz yapacağımız icraatlarla Türk milletinin problemlerini çözerek, Allah'ın izniyle çok kısa bir sürede Türkiye'deki öncelikle muhalefet boşluğunu, akabinde zamanında veya erken yapılacak bir seçimde de var olan iktidar boşluğunu doldurarak, Türk milletiyle birlikte devletimizi güçlü, milletimizi mutlu kılacağız" diye konuştu.

TARİH ÖZEL OLARAK SEÇİLDİ

Partinin kuruluş tarihi olarak 28 Ekim tarihinin özel olarak seçildiğini ifade eden Erel, "Atatürk, 28 Ekim'de 'Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz' demişti. Biz de bundan esinlenerek partimizin kuruluşunu bugüne denk getirip, biz de şöyle diyoruz; 'Ey büyük Türk milleti, yarın partimizi kuruyoruz. Bu parti, Türk milletinin kem talihini değiştirecek ve Türk devletinin üzerindeki kara bulutlar üzerine bir güneş gibi doğacak" dedi.

Öte yandan partinin sosyal medyada paylaşılan logosunda beyaz zemin üzerinde ucu aşağıya dönük parlament mavisi rengindeki anahtar yer aldı. Bu logo kapatılan Milli Nizam Partisi'nin devamı olan ve Necmettin Erbakan tarafından 1972 yılında kurulan Milli Selamet Partisi'nin logosuna benzediğine dikkat çekildi.