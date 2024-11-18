Yavuz Ağıralioğlu, Maserati marka makam araca mı biniyor? Meselenin aslı ortaya çıktı - Son Dakika
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Politika

Yavuz Ağıralioğlu, Maserati marka makam araca mı biniyor? Meselenin aslı ortaya çıktı

Yavuz Ağıralioğlu, Maserati marka makam araca mı biniyor? Meselenin aslı ortaya çıktı

Anahtar Parti Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu'nun Maserati marka aracın direksiyonunda çekilen bir fotoğrafı büyük yankı uyandırdı. Lüks düşkünü olmakla eleştirilen Ağıralioğlu'nun bindiği aracın kendisine ait olmadığı ve fotoğraf karesinin 3-4 yıl önce İYİ Parti'de siyaset yaptığı dönemde çekildiği ortaya çıktı.

18.11.2024 17:50
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2023 seçimleri öncesi Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini açıkladıktan sonra İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, 28 Ekim 2024'te Anahtar Parti'yi kurdu. Partinin teşkilatlanma çalışmaları hızla sürerken bugün sosyal medyada dolaşıma sokulan bir fotoğraf karesi büyük yankı uyandırdı.

AĞIRALİOĞLU, LÜKS ARACIN DİREKSİYON KOLTUĞUNDA

Bahsi geçen fotoğraf karesinde Yavuz Ağıralioğlu, Maserati marka aracı kullanırken görülüyor. Kısa sürede elden ele dolaşan fotoğraf karesi için "Millet ve halk vurgulu söylemleri dilinden düşürmeyen Ağıralioğlu'nun lüks düşkünü olduğu ortaya çıktı" yorumları yapıldı.

Yavuz Ağıralioğlu, Maserati marka makam aracına mı biniyor? Meselenin aslı ortaya çıktı

ARAÇ BAŞKASINA AİTMİŞ

Haberler.com olarak ulaştığımız Anahtar Parti yetkilileri, tartışma yaratan fotoğraf karesiyle ilgili yaptıkları açıklamada "Fotoğrafın 3-4 yıllık bir geçmişi var ve bir seçim döneminde çekildi. Fotoğrafın çekildiği araç şimdilerde başka bir partide siyasi hayatına devam eden bir dostumuza ait... Sayın Ağıralioğlu, şoför istemediği için direksiyon koltuğuna kendisi geçti. Siyasetin israf ve şatafat ile imtihanında sınıfta kalan onlarca 'siyasetçi' bir kenarda dururken, bu denli gerçekten uzak bir bilgiye itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verdi.

Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti, Maserati, Politika, Siyaset, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yavuz Ağıralioğlu, Maserati marka makam araca mı biniyor? Meselenin aslı ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Sercan Şen:
    Ağıralioğlu vizyonlu bir insan hak yiyen biri değil adaleti sağlayacağına inanıyorum bir şans da o hakediyor 44 20 Yanıtla
  • COŞKUN BARIŞ:
    Araç başkasının kullananda sen değilsin zaten 19 11 Yanıtla
  • Sercan Şen:
    Karalama politikası başladı sadece başlık ile yargılayanlara meze olayı öyle olmasa bile illede öyle anlamak isteyenlere koz habere bak çay demle nerelerden vurmaya çalışıyorlar bilinç altı var düz mantık var ters mantıkta var var oğlu var yani 10 6 Yanıtla
  • Yunus Uslu:
    Bence sinan soğan gibi meral akşener gibi refah gibi bir parlayacak sonra oylar bölünecek sonra unutulup gidecek. Memlekette herkes parti kuruyor tüm oylar bölünüyor. Adam gibi akıllıca ülke menfaati için neden bir muhalefet olmuyor . Herkes parti kurmada yarışıyor, muhalefette de hiç iş yok . 11 5 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Bu yerden bitme çık fena yalancı 9 6 Yanıtla
  • Çelikk:
    Bize Eski videolarla gelmeyin 7 5 Yanıtla
  • Seyit Ahmet Göktaş:
    yavuz bey bizim komşumuzdur. altında eski model olduğunu düşündüğüm mercedes le gidip geliyor... 6 4 Yanıtla
  • Vakkas Can:
    Adam gibi Adam 4 2 Yanıtla
  • Faruk Koç:
    Herşey bir tarafa, direksiyon başında telefonla konuşuyor, bu bir delil. Her şeyi ihbar kabul edenler bunu da görmeli 1 1 Yanıtla
  • Serkan Demirdağ:
    Bu adam ı takip ediyorum umarım çizgisini bozmaz Muhsin başkan ın (Allah rahmet eylesin) yokundan gider . Şu an en oturaklı siyasetçi gibi 0 0 Yanıtla
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