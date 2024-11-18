Yavuz Ağıralioğlu, Maserati marka makam araca mı biniyor? Meselenin aslı ortaya çıktı

Politika

2023 seçimleri öncesi Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini açıkladıktan sonra İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, 28 Ekim 2024'te Anahtar Parti'yi kurdu. Partinin teşkilatlanma çalışmaları hızla sürerken bugün sosyal medyada dolaşıma sokulan bir fotoğraf karesi büyük yankı uyandırdı.

AĞIRALİOĞLU, LÜKS ARACIN DİREKSİYON KOLTUĞUNDA

Bahsi geçen fotoğraf karesinde Yavuz Ağıralioğlu, Maserati marka aracı kullanırken görülüyor. Kısa sürede elden ele dolaşan fotoğraf karesi için "Millet ve halk vurgulu söylemleri dilinden düşürmeyen Ağıralioğlu'nun lüks düşkünü olduğu ortaya çıktı" yorumları yapıldı.

ARAÇ BAŞKASINA AİTMİŞ

Haberler.com olarak ulaştığımız Anahtar Parti yetkilileri, tartışma yaratan fotoğraf karesiyle ilgili yaptıkları açıklamada "Fotoğrafın 3-4 yıllık bir geçmişi var ve bir seçim döneminde çekildi. Fotoğrafın çekildiği araç şimdilerde başka bir partide siyasi hayatına devam eden bir dostumuza ait... Sayın Ağıralioğlu, şoför istemediği için direksiyon koltuğuna kendisi geçti. Siyasetin israf ve şatafat ile imtihanında sınıfta kalan onlarca 'siyasetçi' bir kenarda dururken, bu denli gerçekten uzak bir bilgiye itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verdi.