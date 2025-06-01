Yavuz Ağıralioğlu'ndan Yeni Parti Vurgusu

ANAHTAR Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Anahtar Parti; devlete itibar, millete huzur, siyasete güven, kurumlara kapasite, gençlere imkan, memleketin bilenlerine ise bildiğini yapabilecek fırsat sunmak için kuruldu. Memlekette bu kadar dert varken parti kurmayacağız da turşu mu kuracağız?" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin il binasının açılışı ve 'Halk Buluşmaları' programlarına katılmak üzere Kırşehir'e geldi. Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde partililere seslenen Ağıralioğlu, Türkiye'de siyasetin yeniden inşa edilmesi gerektiğini vurguladı. Bazı çevrelerden 'Şimdi parti kurulur mu' eleştirisi aldıklarını da belirten Yavuz Ağıralioğlu, "Anahtar Parti; devlete itibar, millete huzur, siyasete güven, kurumlara kapasite, gençlere imkan, memleketin bilenlerine ise bildiğini yapabilecek fırsat sunmak için kuruldu. Memlekette bu kadar dert varken parti kurmayacağız da turşu mu kuracağız?" diye konuştu.

'PARTİCİLİK YETMEDİ, ARTIK DAHA FAZLASI LAZIM'

AK Parti'nin 23 yıllık iktidarını da eleştiren Ağıralioğlu, şöyle konuştu:

"Eğer bir parti, particilikle ülkeyi ayağa kaldırabilecek olsaydı, bunu Adalet ve Kalkınma Partisi yapardı. Ama particilik yetmedi. Bize artık bir parti değil, ciddiyet, ahlak, akıl ve kapsamlı bir program lazım. Partili-partisiz ayrımı yapmadan tüm potansiyeli kucaklayan bir yönetim anlayışı lazım. Yollar, hastaneler, havaalanları güzel ama pahalı yapıldı. Hesapsız yapılanların açığını kapatmak bize düştü."

Siyasetin doğru bir çizgiye çekilmesi gerektiğini savunan Yavuz Ağıralioğlu, "Türkiye'de siyaset, milletin asil, siyasetçinin ise vekil olduğunu unutmamalı. Bugünkü siyasetin en büyük sorunu, haddini ve hududunu bilmemesidir. Anahtar Parti, siyasete had ve hudut teklif ediyor" ifadelerini kullandı.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE'YE EVET, TERÖRİSTLE MÜZAKEREYE HAYIR'

'Terörsüz Türkiye' söylemlerine dair de değerlendirmeler yapan Ağıralioğlu, terörle müzakereye karşı olduklarını belirterek, "Terörsüz Türkiye'ye evet, ama çocuklarımızın katillerine tebessüme hayır. Öcalan'a umut hakkına da hayır. Bu kararlar Meclis'te oy çokluğuyla alınamaz, vatandaş sorulmadan hiçbir adım atılamaz" dedi.

Haber-Kamera: Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR,