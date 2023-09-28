Yavuz Ağıralioğlu, yeni parti kuruyor - Son Dakika

Yavuz Ağıralioğlu, yeni parti kuruyor

Son Güncelleme: 28.09.2023 10:14

Zehir zemberek sözlerle İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, yeni parti kurmaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili konuşan Ağıralioğlu, ''Partiyi kurmak kolay ancak milletin kalbine kurmak zordur. Zor olanı yapacağız, milletin umuduna kuracağız partiyi'' dedi.

Seçim sürecinde Millet İttifakı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday yapmasına karşı çıkan ve sert sözlerle İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, katıldığı programda yeni parti kurma hazırlıkları içerisinde olduğu sinyalini verdi.

"MİLLETİN KARŞISINA ÇIKACAĞIM"

İstişare sürecini başlattığını söyleyen Ağıralioğlu, "Daha iyisini yapabilmeyi istişareye açtım. Yerel seçimin ardından istişaresini ettiği işi başlattım. İşin sonu memleketi yönetiyoruz iradesiyle buluştuğu gün, o programın bir iradesi vardır ve milletin huzuruna çıkacak. Milletin kalbine kurmak zordur partiyi. Tayyip Bey'i çok iyi izliyorum, neyin nasıl yapıldığına, yapılmadığına..." dedi.

"ÖZTRAK'IN YENİLDİKÇE ZEKASI AÇILIYOR"

AK Parti'nin oyunun yüzde 30'un altına indiğini iddia eden ve iktidarın tek amacının muhalefeti dağıtmak olduğunu belirten CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın sözlerini de eleştiren Ağıralioğlu, "Olağanüstü bir tespit. Bu siyasi zeka demek ki yenilgide, yenildikçe zekası açılıyor" ifadelerini kullandı.

Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yavuz Ağıralioğlu, yeni parti kuruyor - Son Dakika


Son Dakika
10:34 Sözde Dağlık Karabağ rejimi kendini lağvetti
10:22 Şenol Güneş'in yaka paça soyunma odasına yolladığı Salih Uçan'a söyledikleri ortaya çıktı
10:09 Ekonomik güven endeksi eylül ayında arttı
10:03 Serik Belediyesi'nde neler oluyor! Sahte belgeleri raporlamak isteyen üyelere Başkan Aputkan'dan ret
09:59 Merkez Bankası, reeskont faiz oranlarını yükseltti
09:45 Yavuz Ağıralioğlu, yeni parti kuruyor
09:45 Kültür ve Turizm Bakanlığı, Altın Portakal Film Festivali'nden çekildi
09:44 Beşiktaş, Adana Demirspor'a 35 yıl sonra mağlup oldu
09:41 EK MTV iptal edilecek mi? AYM, bugün kararını verecek
09:07 Tuncel Kurtiz vefatının 10. yılında anıldı! Ezel dizisinin setinde oyun havası oynadığı görüntü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2023 10:45:35. #1.12#
SON DAKİKA: Yavuz Ağıralioğlu, yeni parti kuruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement