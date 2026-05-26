Yayman: CHP, iç hesaplaşmalarını bırakıp millete hizmet etmeli

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "CHP kendi içindeki bu tartışmaları dileriz bir an önce sonlandırır ve millete hizmet iddiasıyla milletin karşısına çıkar çünkü içine girdiği iktidar ve Bizans oyunları, entrikalar artık millette bıkkınlık yarattı." dedi.

Yayman, AK Parti Hatay İl Başkanlığı'nda düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı ve bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Kentte 21 Mayıs'ta sağanağın neden olduğu selde hayatını kaybeden 5 kişiye Allah'tan rahmet dileyen Yayman, afetin ilk anından itibaren devletin ve AK Parti teşkilatının vatandaşın yanında yer aldığını söyledi.

Yayman, 14 Ağustos'ta AK Parti'nin kuruluşunun 25'inci yıl dönümünün kutlanacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Geçmişte gazetelere 'muhtar bile olamaz' manşeti attılar, 'siyasi hayatı bitti' dediler ve kumpaslar kurdular, Cumhurbaşkanı'mızın önünü kesmek istediler ama Hataylılar, 81 vilayetimiz ve 86 milyon vatandaşımız, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktı, 'muhtar bile olamaz' denilen Cumhurbaşkanı'mızı Başbakan, Genel Başkan, Cumhurbaşkanı yetmedi dünya lideri yaptı."

AK Parti'nin, her zaman halkın refahını düşünen bir hareket olduğunu dile getiren Yayman, "AK Parti, Türkiye'nin, milletimizin, mazlumların umududur ve Türkiye'nin kaderi olan bir harekettir. Cumhurbaşkanı'mızın kaderi ile Türkiye'nin kaderi, Türkiye'nin kaderi ile AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın kaderi aynı yere gelmiştir ve inşallah ilk yapılacak olan seçimlerde yeniden milletimizin duası, desteği, kararlılığıyla Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden başkan yapacağız ve onu bir kez daha başkan seçeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin adım adım küresel güç olma yolunda ilerlediğini vurgulayan Yayman, "İşte bu küresel güç olma yolunda Cumhurbaşkanı'mıza Türkiye'nin ihtiyacı var. Hiçbir dönemde olmadığı kadar Cumhurbaşkanı'mıza ihtiyacımız var. Onun için inşallah iç cephemizi güçlendireceğiz. Bir, beraber ve diri olacağız, Cumhurbaşkanı'mızı yeniden başkan yapacağız." diye konuştu.

Yayman, Cumhur İttifakı'nın ekonomiden siyasete, terörsüz Türkiye'den dış politikaya kadar "etle tırnak gibi" olduğunu ifade etti.

"Özel'in sözlerini kınıyor, lanetliyor ve aynı şekilde iade ediyorum"

CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel'e eleştiri getiren Yayman, şöyle konuştu:

" Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki dönem başkanı Özgür Özel'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde hem Cumhurbaşkanı'mız hem AK Parti'mizin aleyhinde ağza alınmayacak sözlerini kınıyor, lanetliyor ve aynı şekilde iade ediyorum. Çok güzel bir söz var, 'Akıl kıt olunca dil de çirkef olurmuş.' Kendi başarısızlıklarını, kendi içindeki savaşları, koltuk mücadelesini, iktidar oyununu kapatmak için Cumhurbaşkanı'mıza laf atıyor. Her zaman söyledim, sen kim Recep Tayyip Erdoğan kim."

"Bu meselenin bizimle uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktur"

Yayman, istinafın, CHP kurultay davası kararına ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:

"Bu meselenin bizimle uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktur. Mesele CHP'nin iç meselesidir. CHP kendi içindeki bu tartışmaları dileriz bir an önce sonlandırır ve millete hizmet iddiasıyla milletin karşısına çıkar çünkü içine girdiği iktidar ve Bizans oyunları, entrikalar artık millette bıkkınlık yarattı. Brezilya dizisi gibi tekrar tekrar aynı şeyleri görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne önerimiz, bir an önce yazılımını, kendisini güncellesin ve milletin karşısına anca öyle gelsin."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamı ve bayram tebriklerini ileten Yayman, Hatay'ı geleceğe ve aydınlık ufuklara taşımak için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Programda, AK Parti Hatay Milletvekilleri Abdulkadir Özel, Kemal Karahan ve Adem Yeşildal, AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan, ilçe belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar yer aldı.