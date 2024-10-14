Yeni anayasa tartışmaları

Politika

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin, "Öncelikle yöntem tartışması yapmak en sağlıklı olanıdır. Biz yöntem açısından da toplumun katılımına açık, en geniş zeminde konuşulacak bir anayasa tartışmasının yeni, doğru, çoğulcu, demokratik, özgürlükçü, katılımcı bir anayasa olabileceğini ifade ediyoruz. Maddeler üzerinden yürütülecek bir tartışma 'nasıl anayasa yapılamaz' tartışmasıdır." dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekilleri Koçyiğit ve Sezai Temelli, basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Koçyiğit, uzun süredir Meclisin çalışma biçiminde, etkinliğinde ciddi bir erozyon olduğunu öne sürerek, yasa yapım yönteminde muhalefetin görüş ve önerilerinin dikkatte dahi alınmadığını iddia etti.

İtirazların olduğu yasaların Meclisten geçtikten sonra Anayasa Mahkemesinden döndüğünü ifade eden Koçyiğit, toplumun rızasının olduğu, muhalefetin onayının alındığı, toplumsal ihtiyaçlara yönelik yasalar yapılması gerektiğini söyledi.

Koçyiğit, bütçe teklifinin de yakın zamanda geleceğini anımsatarak, toplumun bütçe hakkının gasp edilmemesi için ciddi muhalefet yapacaklarını bildirdi. Koçyiğit, "Sermayeden yana bütçeyi yeniden getirip oylayarak geçirmelerine ve bir yılı daha böyle yürütmelerine rıza vermememiz gerekiyor. Türkiye halklarına bütçe hakkına sahip çıkması çağrısında bulunuyorum." diye konuştu.

Ülkedeki en büyük sorunun adaletsizlik, hukuksuzluk olduğunu ileri süren Koçyiğit, Meclise getirilecek yargı paketlerinden ziyade çözüm için köklü bir yargı reformuna ihtiyaç bulunduğunu savundu.

Sezai Temelli de önümüzdeki dönem Türkiye'nin gerçek sorunlarına müdahil olan, çözüm üretme iradesini gösteren bir Meclis amaçladıklarını söyledi.

Yasamanın üzerine düşen sorumluluğu alması gerektiğini belirten Temelli, "Umudumuz, beklentimiz, bu dönemin geçmiş dönemlere benzemeden, gerçekten toplumla buluşan bir yerden, sorunları çözen bir Meclis iradesini ortaya koyması." dedi.

Temelli, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a da seslenerek, Meclis'in kapılarının halka açılmasını istedi.

Yeni anayasa tartışmaları

Bir gazetecinin yeni anayasa tartışmalarına DEM Parti'nin nasıl baktığı ve Anayasa'nın ilk 4 maddesi ile ilgili değerlendirmelerini sorması üzerine Temelli, "Anayasa tartışmalarının doğru bir yerden başladığına inanmıyoruz. Toplumla birlikte bu tartışmaları sürdürmek gerekirken bunu kısır tartışmalar içine sürüklemek, maddelere boğmak her şeyden önce 'nasıl bir anayasa' tartışmasının önünü tıkamak anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Koçyiğit de hükümetin bu konuda kafasının karışık olduğunu öne sürerek, "Meclis Başkanı bir şey söylüyor, ittifaklarından bir parti başka bir şey söylüyor, sarayın hukuk danışmanı başka bir şey söylüyor. Bu kafa karışıklığının kendisi bir problem." değerlendirmesinde bulundu.

Tartışmayı kapalı yürütmenin bir yol aldırmadığını söyleyen Koçyiğit, yeni bir anayasa için öncelikle bir usul tartışması gerektiğini dile getirdi.

Yöntem tartışması yapmanın önemli olduğunu vurgulayan Koçyiğit, şöyle konuştu:

"Biz yöntem açısından da toplumun katılımına açık, en geniş zeminde konuşulacak bir anayasa tartışmasının yeni, doğru, çoğulcu, demokratik, özgürlükçü, katılımcı bir anayasa olabileceğini ifade ediyoruz. Maddeler üzerinden yürütülecek bir tartışma 'nasıl anayasa yapılamaz' tartışmasıdır. Şu anda gördüğümüz de 'nasıl anayasa yapılamaz' tartışması. Kırmızı çizgilerin olduğu yerde uzlaşı olmaz. Kırmızı çizgilerle işe başlarsanız o çizgileri değiştiremezsiniz."

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamaları üzerine ise Koçyiğit, Meclis Başkanının çoğulcu, demokratik, katılımcı bir anayasanın nasıl yapılacağına dair yorumlar yapması ve siyasi partilerle bunun müzakeresini yürütmesi gerektiğini belirtti.

Bir gazetecinin "çözüm süreci" benzeri bir süreç olup olmadığını sorması üzerine Koçyiğit, bir süreç olup olmayacağını bekleyip göreceklerini ifade etti.

Koçyiğit, diyalog mesajı verenlere "somut adım atacak mısınız, yol temizliği yapacak mısınız" sorularını sormak gerektiğini söyledi.