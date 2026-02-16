Yeni Anayasa, Yeni Türkiye - Son Dakika
Politika

Yeni Anayasa, Yeni Türkiye

16.02.2026 15:44
Bozdağ, Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu vurguladı, 'Yeni anayasa, yeni Türkiye' dedi.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, "Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Türkiye darbe anayasası ile yönetilme ayıbıyla daha fazla yol yürüyemez. Yeni anayasa, yeni Türkiye'dir." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Yozgat'a gelen Bozdağ, ilk olarak Yozgat Bozok Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kütüphanesi ile Uygulama Mahkeme Salonu'nun açılışını gerçekleştirdi.

Açılış sonrası İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda "Türkiye Yüzyılı ve Yeni Anayasa" başlıklı sunumu gerçekleştiren Bozdağ, yaptığı konuşmada, yeni anayasanın, Türkiye'nin değişmez ve değiştirilmesi teklif edilemez ana gündemi olduğunu söyledi.

Bozdağ, Türkiye'de herkesin ve her kesimin yeni anayasa ihtiyacı konusunda mutabık olduğunu, ancak şimdiye kadar başarılamadığını ifade etti.

TBMM'nin, 1982 Anayasasında köklü değişiklikler ve reformlar yaptığını belirten Bozdağ, bu düzenlemelerin yeni anayasa ihtiyacını ortadan kaldırmaya yetmediğini, aksine bu ihtiyacı daha da artırdığını dile getirdi.

Ülkede ve dünyada yaşanan gelişmeler ile siyasi değişimlerin bu gerekliliği daha ileri bir noktaya taşıdığını vurgulayan Bozdağ, Türkiye'nin olağan dönemde ve olağan şartlar altında yeni bir anayasa yapma ihtiyacının tarihin açık bir dayatması olduğunu kaydetti.

Türkiye'de herkesin kendini hür hissettiği demokratik bir ortamda da yeni anayasa yapılamadığını dile getiren Bozdağ, "Sivil toplumuyla, siyasi partileriyle, üniversiteleriyle, bireysel olarak bütün bu katkıyla güven içinde anayasa yapıyor olması gerekiyor. Bugüne kadar kabul edilmiş ve uygulanmış Anayasaların hiçbirinde bu katkı ve bu hissiyat yoktur. Kimse de bunun aksini iddia edemez. Onun için bizim Türkiye'de böyle bir anayasa yapma iklimine, ortamına ihtiyacımız var. Böyle bir ortam olmadan zaten yeni anayasayı yapmamız da kolay kolay mümkün gözükmüyor." diye konuştu.

"Yeni anayasa, yeni Türkiye'nin anahtarıdır"

1982 Anayasasının artık Türkiye'yi taşıyamadığına dikkati çeken Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1982 Anayasası artık Türkiye'yi taşıyamaz. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Türkiye darbe anayasası ile yönetilme ayıbıyla daha fazla yol yürüyemez. Yeni anayasa yeni Türkiye'dir. Yeni anayasa olmadan yeni Türkiye de olmaz. Yeni anayasa, yeni Türkiye'nin anahtarıdır. Türkiye en sonunda yeni anayasa yapacaktır. O yüzden yeni anayasa ihtiyacı daha fazla geciktirilemez. Yararsız tartışmalar var, bu, zaman kaybederek yeni anayasanın geciktirilmesidir. Umarım Türkiye'miz daha fazla zaman kaybetmez. En kısa sürede Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı olan Türkiye Yüzyılı'na yararlı yeni bir anayasaya kavuşur."

Konuşmanın ardından Bozdağ'a fahri doktora unvanı verilerek, cübbe giydirildi.

Toplu fotoğraf çekiminin ardından program sona erdi.

Kaynak: AA

Bekir Bozdağ, Politika, Türkiye, Yozgat, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeni Anayasa, Yeni Türkiye - Son Dakika

