Artıbir Araştırma Genel Müdürü Hüseyin Çalışkaner, 10-20 Şubat tarihleri arasında yaptıkları Türkiye temsili araştırmanın sonuçlarını açıkladı.
Buna göre CHP ve İYİ Parti olarak düşünüldüğünde Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 41,3; Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 36,6 oldu.
Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmalarında yer alan DEVA, Gelecek ve Saadet'in oyları da eklendiğinde; Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasındaki puan farkı 12,4 puana yükseliyor.
Artıbir araştırmasına göre partilerin oy dağılımı şöyle:
• AKP yüzde 29,8
• CHP yüzde 27,2
• İYİ Parti yüzde 14,1
• HDP yüzde 13,4
• MHP yüzde 6,8
• DEVA Partisi yüzde 4,2
• Gelecek Partisi yüzde 1,9
• Saadet Partisi yüzde 1,6
• Diğer yüzde 1.
Son Dakika › Politika › Yeni araştırma: AK Parti'de düşüş sürüyor, yüzde 29,8! 6 partili ittifakta oy farkı yüzde 12'yi aştı! - Son Dakika