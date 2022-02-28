Yeni araştırma: AK Parti'de düşüş sürüyor, yüzde 29,8! 6 partili ittifakta oy farkı yüzde 12'yi aştı! - Son Dakika

Artıbir Araştırma Genel Müdürü Hüseyin Çalışkaner, 10-20 Şubat tarihleri arasında yaptıkları Türkiye temsili araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

Buna göre CHP ve İYİ Parti olarak düşünüldüğünde Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 41,3; Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 36,6 oldu.

Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmalarında yer alan DEVA, Gelecek ve Saadet'in oyları da eklendiğinde; Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasındaki puan farkı 12,4 puana yükseliyor.

HANGİ PARTİ, YÜZDE KAÇ OY ALACAK?

Artıbir araştırmasına göre partilerin oy dağılımı şöyle:

• AKP yüzde 29,8

• CHP yüzde 27,2

• İYİ Parti yüzde 14,1

• HDP yüzde 13,4

• MHP yüzde 6,8

• DEVA Partisi yüzde 4,2

• Gelecek Partisi yüzde 1,9

• Saadet Partisi yüzde 1,6

• Diğer yüzde 1.