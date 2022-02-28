Yeni araştırma: AK Parti'de düşüş sürüyor, yüzde 29,8! 6 partili ittifakta oy farkı yüzde 12'yi aştı! - Son Dakika
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Yeni araştırma: AK Parti'de düşüş sürüyor, yüzde 29,8! 6 partili ittifakta oy farkı yüzde 12'yi aştı!

28.02.2022 11:42
Yeni araştırma: AK Parti'de düşüş sürüyor, yüzde 29,8! 6 partili ittifakta oy farkı yüzde 12'yi aştı!

Artıbir Araştırma'nın yaptığı son anket çalışmasında AK Parti'nin oyları yüzde 29,8'e düştüğü belirlendi. Araştırmaya göre Millet ve Cumhur İttifakı arasındaki oy farkı da açılıyor.

Artıbir Araştırma Genel Müdürü Hüseyin Çalışkaner, 10-20 Şubat tarihleri arasında yaptıkları Türkiye temsili araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

Buna göre CHP ve İYİ Parti olarak düşünüldüğünde Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 41,3; Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 36,6 oldu.

Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmalarında yer alan DEVA, Gelecek ve Saadet'in oyları da eklendiğinde; Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasındaki puan farkı 12,4 puana yükseliyor.

HANGİ PARTİ, YÜZDE KAÇ OY ALACAK?

Artıbir araştırmasına göre partilerin oy dağılımı şöyle:

• AKP yüzde 29,8

• CHP yüzde 27,2

• İYİ Parti yüzde 14,1

• HDP yüzde 13,4

MHP yüzde 6,8

• DEVA Partisi yüzde 4,2

Gelecek Partisi yüzde 1,9

• Saadet Partisi yüzde 1,6

• Diğer yüzde 1.

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SON DAKİKA: Yeni araştırma: AK Parti'de düşüş sürüyor, yüzde 29,8! 6 partili ittifakta oy farkı yüzde 12'yi aştı! - Son Dakika
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