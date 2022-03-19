Yeni araştırma: AK Parti ve MHP seçmenine göre de Türkiye'nin gidişatı 'kötüye' gidiyor - Son Dakika
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Yeni araştırma: AK Parti ve MHP seçmenine göre de Türkiye'nin gidişatı 'kötüye' gidiyor

19.03.2022 08:59
Yeni araştırma: AK Parti ve MHP seçmenine göre de Türkiye'nin gidişatı 'kötüye' gidiyor

Aksoy Araştırma, 'Türkiye'nin Gidişatı' adlı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Partililere göre yapılan araştırmada, AK Parti seçmenindeki memnuniyetsizlik oranı dikkat çekti.

Aksoy Araştırma son anketi açıkladı. Ankette katılımcılara, Türkiye'nin gidişatını nasıl buldukları soruldu.

Yeni araştırma: AK Parti ve MHP seçmenine göre de Türkiye'nin gidişatı 'kötüye' gidiyor

AK Parti seçmeninin yüzde 55.5'i ülkenin gidişatından memnun olmadığını ifade etti. Gidişattan memnun olmayan MHP seçmeni oranı ise yüzde 56.9 oldu.

Yeni araştırma: AK Parti ve MHP seçmenine göre de Türkiye'nin gidişatı 'kötüye' gidiyor

Araştırmaya katılanlara göre Türkiye'nin en önemli sorunu ekonomi. Bu cevabı verenlerin oranı yüzde 70'i geçti.

Yeni araştırma: AK Parti ve MHP seçmenine göre de Türkiye'nin gidişatı 'kötüye' gidiyor

Araştırmada Türkiye gündemine gelen meselelere dair de vatandaşın görüşüne başvuruldu. Bunlardan biri de zeytin alanlarının madenciliğe açılması konusu. Türkiye genelinde "hiç desteklemiyorum" diyenlerin oranı yüzde 53,7 olurken; AK Parti seçmenin yüzde 32,5'i ve MHP seçmeninin yüzde 38,2'i de "hiç desteklemiyorum" dedi.

Yeni araştırma: AK Parti ve MHP seçmenine göre de Türkiye'nin gidişatı 'kötüye' gidiyor

Araştırmada ayçiçek yağı fiyatları da soruldu. Yağ fiyatlarının artmasının sebebi olarak "hükümetin yeterli önlem almaması" diyenler yüzde 39,1 olurken; yüzde 34,2 de "marketlerin fırsatçılık yapması" dedi.

Yeni araştırma: AK Parti ve MHP seçmenine göre de Türkiye'nin gidişatı 'kötüye' gidiyor

Sağlık çalışanlarının protestosu ise herkes tarafından destekleniyor. Vatandaş ben cumhurbaşkanı olsam, "sağlık çalışanları temsilcilerini dinleyip gerekli iyileştirmeleri yapardım" yanıtını verdi. AK Parti seçmeninin yüzde 76,7'si ile MHP seçmenini yüzde 79,4'ü de bu görüşte.

Yeni araştırma: AK Parti ve MHP seçmenine göre de Türkiye'nin gidişatı 'kötüye' gidiyor

Araştırmada Türkiye ekonomisinin şu anki durumu ise yüzde 54,2 oranında 'berbat', yüzde 30,6 oranında 'kötü' çıktı.

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