Yeni Başsavcı Çeliker Midyat\'ta Göreve Başladı

Hakimler ve Savcılar Kurulunun 20 Haziran 2025 tarihli yaz kararnamesiyle, Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Ziya Burak Gürgah'ın yerine, Foça Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Şenol Çeliker, Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı. Çeliker, yeni görevine bugün itibarıyla başladı.

Göreve başlayan Başsavcı Çeliker, yaptığı açıklamada Midyat'ın köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, bu kadim şehirde görev yapmaktan onur duyduğunu ifade etti.

Evli ve bir çocuk babası olan Başsavcı Çeliker, daha önce Malatya Akçadağ ve İzmir Foça'da yürüttüğü görevlerde topluma yakın duruşu ve adalet hizmetlerindeki duyarlılığıyla biliniyor. - MARDİN