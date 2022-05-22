Yeni Batman valisinden sıcak kareler - Son Dakika
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Yeni Batman valisinden sıcak kareler

22.05.2022 18:44
Yeni Batman valisinden sıcak kareler

Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle geçtiğimiz günlerde Batman atanan Vali Ekrem Canalp, sokakta gördüğü yaşlı, bayan ve gençlerle uzun uzun sohbet ederek, çocuklarla yere çömelip, seviyelerine inerek bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle geçtiğimiz günlerde Batman atanan Vali Ekrem Canalp, sokakta gördüğü yaşlı, bayan ve gençlerle uzun uzun sohbet ederek, çocuklarla yere çömelip, seviyelerine inerek bir araya geldi.

Edirne Valiliğinden Batman Valiliği'ne atanan ve aynı zamanda Belediye Başkanvekilliği görevini yürütecek olan Vali Ekrem Canalp, eşi ile birlikte mahallelere girerek sokakta vatandaşla bir araya geldi. Vatandaşı ziyaret ederek onlarla yerde oturarak sohbet ettiğini gören vatandaşlar, bu vali bizden biri dedi. Vali Canalp, sokakta gördüğü çocuklarla yere çömelip, seviyelerine inerek sohbet etti. Yeni vali, kısa zamanda Batmanlılarda olumlu izlenim bıraktı. - BATMAN

Yeni Batman valisinden sıcak kareler
Yeni Batman valisinden sıcak kareler
Yeni Batman valisinden sıcak kareler
Yeni Batman valisinden sıcak kareler
Yeni Batman valisinden sıcak kareler
Yeni Batman valisinden sıcak kareler
Yeni Batman valisinden sıcak kareler

YORUMLAR
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Batman Valisi Ekrem Canalp, Sason'u ziyaret etti Batman Valisi Ekrem Canalp, Sason'u ziyaret etti Vali Canalp, bir solukta 3 ilçe ve bir beldeyi ziyaret etti Vali Canalp, bir solukta 3 ilçe ve bir beldeyi ziyaret etti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yeni Batman valisinden sıcak kareler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni Batman valisinden sıcak kareler - Son Dakika
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