Yeni Kamu Düzenlemeleri TBMM'den Geçti - Son Dakika
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Politika

Yeni Kamu Düzenlemeleri TBMM'den Geçti

22.05.2025 00:29
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TBMM, kamu görevleri ve TRT ile ilgili önemli değişiklikleri içeren kanun teklifini kabul etti.

TEKLİF KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulu'nda, 'Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' teklifi kabul edildi. Kanun ile vergi incelemesinde yetkili olan kişilerin kamu görevlerinden ayrılmalarının üzerinden geçen 3 yıl boyunca inceleme yaptıkları mükellefler veya bu mükelleflerin veya ortaklarının yönetimi, denetimi, sermaye bakımından doğrudan ya da dolaylı olarak bağlı bulunduğu kurumlarda herhangi bir görev veya iş alamayacak, sözleşme yapamayacak. Kanuna göre; Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleri arasından seçilecek. Kanun ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu üyelerinin atama şartları da değiştiriliyor. Buna göre, Kurul üyelerinin, 'Devlet Memurları Kanunu'ndaki şartları taşımaları ve herhangi bir siyasi partinin yönetim ve denetim organlarında görev almamış veya bu görevlerinden ayrılmış olmaları gerekecek. Ayrıca, 'Devlet Memurları Kanunu'nda yapılan bir diğer değişikliğe göre; kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda da 35 yaş sınırı aranacak.

KAMU İHALE KURULU'NDA GÖREV ALANLARIN SİYASİ PARTİLERLE BAĞI BULUNMAYACAK

Kanun ile birlikte uzman ve uzman yardımcısına ilişkin yeni düzenlemeler getiriliyor. Söz konusu düzenlemelere göre personel istihdam edilmeyen kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnameleri baz alınarak kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki uygulamalara bağlı olmaksızın idari hizmet sözleşmesi veya iş mevzuatına bağlı olarak uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilebilecek. Uzman ve uzman yardımcılarının işe alımında, 'Devlet Memurları Kanunu'ndaki hükümler uygulanacak. Ancak uzman yardımcılarından verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayanlar, sınava girmeyen, sınav hakkını kullanmayan veya yabancı dil şartını yerine getirmeyenler uzman yardımcısı olamayacak ve farklı pozisyonlara atanacak. Uzman ve uzman yardımcıları ile ilgili yasal konuların tümü iş mahkemelerinde görüşülecek. Kanun ile 'Kamu İhale Kanunu'nda değişiklikler yapılıyor. Kurul'da görev yapacak üyelerin geçmişte veya halen bir siyasi parti ile aday gösterilme dahil üyelik ve görev alma ilişkilerinin bulunmaması gerekecek.

TRT YÖNETİM KURULU ŞİRKETİN AMAÇLARINA UYGUN OLARAK ORTAKLIKLAR KURABİLECEK

Kabul edilen Kanun ile 'Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu'nda değişikliklere gidiliyor. Değişikliklere göre, TRT Genel Müdürü'ne en yüksek devlet memurunun aldığı aylık ve ikramiye ödenecek. TRT Yönetim Kurulu, kurumun amaçlarına uygun olmak şartıyla, özel hukuk hükümlerine tabi şirket kurabileceği gibi yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle ortaklıklar kurabilecek. Yönetim Kurulu, mevcut ortaklıklara veya şirketlere iştirak edebileceği gibi, yurt içinde veya yurt dışında yerli veya yabancı ortaklıkları veya şirketleri tamamen satın alabilecek veya devralabilecek. Kurumun ve payına bakılmaksızın TRT tarafından kurulan veya satın alınan ya da iştirak edilen şirketlerin, her türlü alım, satım, hizmet, danışmanlık, yapım ve taşıma işlerine ilişkin ihale işlemleri, 'Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu' hükümlerine tabi olmayacak. Kurumun her türlü alım, satım, hizmet, danışmanlık, yapım ve taşıma işleri ile bu hususlara ilişkin ihale işlemleri, yayın faaliyetlerinin gerektirdiği koşullar gözetilmek suretiyle, saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlik, gizlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkeleri esas alınarak, yönetmelikle düzenlenecek. Öte taraftan Kanun ile birlikte TRT personelinin özlük hakları ile ilgili düzenlemeler de yapılıyor.

Kaynak: DHA

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