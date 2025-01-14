Yeni Mahkemeler Kuruluyor

Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni kurulacak mahkemeler hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması, adaletin gecikmeden tecellisi, mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam ediyoruz" dedi.

Türkiye genelinde idare ve vergi mahkemesi bulunmayan iller yönünden ve iş hacminin dikkate alınmasıyla yapılan çalışmalar sonucu yeni kurulmasına karar verilen mahkemelerden bahseden Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Ülke genelinde idare ve vergi mahkemesi kurulu bulunmayan iller yönünden bölgelerin coğrafi durumlarını ve iş hacmini dikkate alarak yaptığımız çalışmalar sonucunda, Niğde, Şırnak, Tunceli ve Yalova illerimizde idare mahkemesi, Ağrı ve Şırnak illerimizde vergi mahkemesi kurulma kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni kurulan mahkemelerle birlikte idare mahkemesi kurulu il sayısını 65'e, vergi mahkemesi kurulu il sayısını ise 38'e yükseltmiş olduk. Yeni kurulan mahkemelerimizin ülkemize, milletimize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum." - ANKARA