Yeni Parti'de 69 ilde ön seçim pazar günü yapılacak, 750 bin üye oy kullanacak

Yeni Parti'de, 69 ilde 750 bini aşkın üyenin oy kullanabileceği ön seçimler pazar günü yapılacak.

AA muhabirinin parti kaynaklarından edindiği bilgilere göre, partide 26 Ağustos'ta 1. Olağan Kurultay kapsamında başlayan kongre süreci devam ediyor.

Partinin, ilçelerde düzenlediği ön seçim ve delege seçimlerinin ardından, il kongreleri için ön seçim ise hafta sonu düzenlenecek.

Bu kapsamda il kongreleri için adaylık başvuruları 9 Ekim'de başladı. İl başkanlığı için aday olan isimler, yarın kendilerini tanıtarak üyelerden destek isteyecek.

İstanbul'da 140 bin, Ankara'da 52 bin ve İzmir'de 60 binin üzerinde üye oy kullanabilecek

Partide, 22 Ağustos'ta açıklanan kongre takviminden önce 72 ilde örgütlenme yapılmış, 9 ilde ise bu tarihten sonra teşkilatlar kurulmuştu. Bu sebeple 9 il ön seçim takvimine dahil edilmezken, Bayburt, Muş ve Hakkari'de üye sayısı 600'ün altında olduğu için bu illerde de ön seçim yapılmayacak. Böylece, 18 Ekim Pazar günü 69 ilde ön seçime gidilecek.

Yeni Parti'nin üyelik kampanyası kapsamında 5 Ekim'e kadar partiye üye olanların sandığa gidebileceği ön seçimlerde, 750 binin üzerinde üye oy kullanma hakkına sahip olacak.

Ön seçimlerde, İstanbul'da 140 bin, Ankara'da 52 bin ve İzmir'de 60 binin üzerinde üye oy kullanabilecek.

Aziz Kocaoğlu İzmir İl Başkanlığı'na aday

Partide, 69 ilin 45'inde yarışlı olması beklenen seçimlerde, 24 ilde ise şu an için tek aday olması öngörülüyor. İstanbul'da partinin kurucu İl Başkanı Özgür Çelik'in tek aday olarak ön seçime girmesi bekleniyor.

Ankara'da kurucu İl Başkanı İbrahim Karaca'nın yanı sıra, Murat Yıldız, Pınar Akgül Doğusoy ve Süreyya Yılmaz şu ana kadar ön seçimde adaylığını açıklayan isimler arasında yer alıyor.

İzmir'de ise üye oylamasına İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ile eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu katılacak.

Öte yandan, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in de memleketi Manisa'daki ön seçimlere katılarak oy kullanması planlanıyor.

Partide, Siyasi Partiler Kanunu'nda yer almayan ve il yönetimlerine resmiyet kazandırmayacak ön seçimler, "parti içi demokrasi uygulaması" olarak değerlendiriliyor. Bu seçimlerin ardından, 24-27 Ekim tarihlerinde 81 ilde parti delegelerince resmi yönetimler belirlenecek.

Yeni Parti'de, il kongrelerinin yapılmasının ardından 1. Olağan Kurultay'ın 14-15 Kasım tarihlerinde yapılması planlanıyor. Öncesinde, 750 bini aşkın üye, genel başkan için düzenlenecek ön seçime de katılabilecek.