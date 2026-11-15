Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin Devleti'nin 38. yıl dönümünü kutladı

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin Devleti'nin 38. yıl dönümünü kutladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin Devleti'nin 38. yıl dönümünü sosyal medyadan kutladı. Özel, 15 Kasım Filistin Bağımsızlık Günü'nde Filistin halkının bağımsızlık iradesini koruduğunu vurgulayarak özgür Filistin Devleti'nin yanında olduklarını ifade etti.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin Devleti'nin kuruluşunun 38. yıl dönümünü kutladı.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Filistin halkı, 38 yıl önce bugün ilan ettiği bağımsızlık iradesini, bütün acılara ve yıkımlara rağmen koruyor. 15 Kasım Filistin Bağımsızlık Günü'nde, adaletin ve insanlık onurunun, özgür ve bağımsız Filistin Devleti'nin yanındayız. Kardeş Filistin halkının haklı ve onurlu mücadelesini selamlıyorum."
Kaynak: AA
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