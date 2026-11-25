Yeni Parti lideri Özgür Özel, Bosna Hersek'in Devlet Günü'nü sosyal medyada kutladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bosna Hersek'in 25 Kasım Devlet Günü'nü sosyal medya paylaşımıyla kutladı. Özel, dost ve kardeş Bosna Hersek halkına Türkiye'den sevgi ve selam gönderdi; ülkenin birliği ve huzurunun daim olmasını diledi.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bosna Hersek'in devlet olma yolunda temellerinin atıldığı gün olarak tarihe geçen "Devlet Günü"nü kutladı.
Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:
"Dost ve kardeş Bosna Hersek halkının 25 Kasım Devlet Günü'nü yürekten kutluyorum. Büyük acılara, ağır bedellere rağmen hürriyetinden vazgeçmeyen Bosna Hersek'in birliğinin ve huzurunun daim olmasını diliyorum. Bosna Hersek'in güzel insanlarına Türkiye'den sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum."
Kaynak: AA
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