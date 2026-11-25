Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bosna Hersek'in devlet olma yolunda temellerinin atıldığı gün olarak tarihe geçen "Devlet Günü"nü kutladı.

Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Dost ve kardeş Bosna Hersek halkının 25 Kasım Devlet Günü'nü yürekten kutluyorum. Büyük acılara, ağır bedellere rağmen hürriyetinden vazgeçmeyen Bosna Hersek'in birliğinin ve huzurunun daim olmasını diliyorum. Bosna Hersek'in güzel insanlarına Türkiye'den sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum."