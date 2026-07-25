Yeni Parti MYK Belirlendi

YENİ Parti'de yapılan ilk parti meclisi toplantısında 10 kişilik Merkez Yönetim Kurulu (MYK) belirlendi.

Yeni Parti Meclisi toplantısı Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında Anadolu Kulübü'nde yapıldı. Toplantıda genel başkan Özgür Özel'in de bulunduğu 10 kişilik MYK belirlendi. Buna göre genel başkan yardımcılarının görev dağılımı yapıldı. Zeynel Emre de parti sözcüsü oldu. Parti meclisinden sonra ilk MYK toplantısı da gerçekleştirildi. Toplantının ardından açıklama yapan Zeynel Emre, "İlk parti meclisi toplantımızı yaptık. Bir görevlendirme oldu. 9 kişilik bir MYK oluşturuldu. Genel başkanla birlikte 10 kişilik bir kurul. Bizim kendi tüzüğümüze göre oluşturulan bu kurulu parti meclisinin onaylanması lazım. Bu onaylanma işlemi de gerçekleşti ve parti meclisi toplantısını tamamladıktan sonra da ilk merkez yönetim kurulu toplantısını da gerçekleştirdik" dedi.

'BİNAMIZ HAZIRLANIYOR'

Emre, parti binasıyla ilgili, "Binamız hazırlanıyor. Çok hızlı bir şekilde birkaç hafta içerisinde binamıza geçmiş olacağız. Türkiye'nin her yerinden sürekli üye olmak isteyenler ve bağış yapmak isteyenleri duyuyoruz. Önümüzdeki çarşamba günü online üye alabiliyor olacağız. Yine üyelik de yapabiliyor olacağız ve bununla birlikte de önümüzdeki hafta itibarı ile bağışlar yapılabilecek. Biz sosyal medya hesaplarını oluşturduk. Buraların tescili lazım, onlar da hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor" dedi.

'ÖRGÜTLENME HIZLI BİR ŞEKİLDE YAPILACAK'

Emre, seçime girme yeterliliği açısından en az 41 il olmak üzere Türkiye genelinde örgütlenmelerini tamamlamaları gerektiğini belirterek, "Bu süreçte butlan kararının yanlışlığı karşısında bizimle birlikte duran 74 il başkanının önemli bir kısmı görevden alınmıştır. Bu arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu özel bir sebebi olmayacak şekilde tekrardan önümüzdeki hafta görevlendirilecek ve diğer görevlendirmeleri de tamamlayıp 81 ilde örgütlenme hızlı bir şekilde ilerleyecek" dedi.

'HEDEFİMİZ EYLÜL SONUNDA KURULTAY'

Özgür Özel'in programına da değinen Emre, "Önümüzdeki hafta da bu hafta sonu da burada. Önümüzdeki hafta da bu kuruluş çalışmaları devam edecek. Ama biz hızlı bir şekilde illerde yapılacak görevlendirilmeler, il başkanlıklarının oluşturulması, binaların tutulması ve orada başlayacak süreçle ilgili önümüzdeki haftada kongreler takvimini gerçekleştireceğiz. Yani hedefimiz eylül sonu bilemediniz ekim başı gibi kendi büyük kurultayımızı toplayabilir halde yeni kadrolarımızı orada oluşturur şekilde bir kurultay yapmak. Partimize katılmak isteyen belediye başkanlarıyla alakalı bir çalışma var. Önümüzdeki haftada bunun duyurularını görmüş olacaksınız. Çok sayıda belediye başkanımız belediye meclisi üyesi arkadaşlarımız katılacak" ifadelerini kullandı.

'ÇOK İYİ BAŞLADIK'

Emre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın katılımıyla ilgili soruya "Bizden duymadınız hiçbir şeye itibar etmeyin. Eğer biz birisiyle ilgili biz çağırdık da gelmiyor ya da farklı bir düşüncede dememişsek, bizim ağzımızdan duymadığınız açıklamaya itibar etmeyin. Bu bir süreç yönetimi, bunu en hassas şekilde yürütüyoruz. Bizim seçmenlerimizin üzülecek, endişe edecek hiçbir şeyi yok. Aksine yüzlerinin gülmesi lazım; çünkü çok iyi başlangıç yaptık" dedi.