Yeni Parti MYK'de AİHM'ye başvuru seçeneği görüşüldü, toplantı 4 saat sürdü - Son Dakika
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Yeni Parti MYK'de AİHM'ye başvuru seçeneği görüşüldü, toplantı 4 saat sürdü

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Yeni Parti MYK toplantısı, Özgür Özel başkanlığında 4 saat sürdü. Toplantıda Mekke Anlaşması kanun teklifi, fon soruşturmaları ve 14-15 Kasım'daki 1. Olağan Kurultay hazırlıkları ele alındı. CHP kurultayının iptali davasındaki mutlak butlan kararına ilişkin AİHM seçeneği görüşüldü.

Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı yapıldı.

Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde düzenlenen toplantı, 4 saat sürdü.

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MYK'de, Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı Arasında Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, fon soruşturmaları ve partinin 14-15 Kasım'da yapılması planlanan 1. Olağan Kurultayına yönelik hazırlıklar ile slogan önerileri ele alındı.

Toplantıda ayrıca, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesince verilen "mutlak butlan" kararına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru seçeneği görüşüldü.

Kaynak: AA
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