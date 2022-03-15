Yeni teklifin paylaşılmasının ardından ilk anket: Millet İttifakı Cumhur İttifakı'na fark attı - Son Dakika
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Yeni teklifin paylaşılmasının ardından ilk anket: Millet İttifakı Cumhur İttifakı'na fark attı

15.03.2022 11:49
Yeni teklifin paylaşılmasının ardından ilk anket: Millet İttifakı Cumhur İttifakı'na fark attı

Yeni Seçim Yasasının TBMM'ye sunulması sonrasında ilk anket sonucu yayımlandı. ORC Araştırma tarafından yapılan son anket sonuçlarına göre Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasında gözle görülür bir fark oluştu.

24 Haziran seçimlerine en yakın sonuç yayımlayan araştırma şirketlerinden biri olan ORC, son seçim anketini yayımladı. Araştırmada 06-13 Mart tarihleri arasında 41 ilde 7 bin 290 vatandaşa "Bu Pazar Genel Seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

AKP YÜZDE 30'UN MHP YÜZDE 9'UN ALTINDA KALDI

Yeni Seçim Yasasının Meclis'e sunulduğu bu günlerde açıklanan araştırmada, seçmenin verdiği cevaplar sonucunda Millet İttifakı Cumhur İttifakı'nın oy oranını geçti. Genel dağılımda AKP'nin oy oranı yüzde 30'un MHP'nin ise yüzde 9'un altında kaldı. İttifak dağılımında ise Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 36,8 olurken, yaklaşık 4 puan fark atan Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 40,6 olarak kaydedildi.

Yeni teklifin paylaşılmasının ardından ilk anket: Millet İttifakı Cumhur İttifakı'na fark attı
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Son Dakika Politika Yeni teklifin paylaşılmasının ardından ilk anket: Millet İttifakı Cumhur İttifakı'na fark attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni teklifin paylaşılmasının ardından ilk anket: Millet İttifakı Cumhur İttifakı'na fark attı - Son Dakika
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