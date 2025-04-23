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Politika

Yeni Ticaret Düzeni ve Belirsizlikler

Cevdet Yılmaz, eski ticaret sisteminin sona erdiğini ve dengeli yaklaşımın önemini vurguladı.

23.04.2025 21:35
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Eski sistemin artık devam etmeyeceğini hep birlikte görüyoruz. Bu ticaret savaşları yeni korumacılık yaklaşımları, her ülkenin kendi menfaatlerini öne alan yaklaşımlar kurallara dayalı uluslararası ticaret sistemi anlamında çok ciddi bir meydan okumayı işaret ediyor. Biz Türkiye olarak her alanda olduğu gibi ticaret alanında da dengeli bir yaklaşımı savunuyoruz herkesin kazançlı çıkacağı" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 23 Nisan Resepsiyonu'na katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir basın mensubunun enflasyonla ilgili sorduğu soruya verdiği cevapta, "Biliyorsunuz son dönemlerde sayın Trump'ın gelmesiyle birlikte ticaret konusunda yeni birtakım adımlar attı Amerika Birleşik Devletleri tarifeler konusunda bu da dünyada bir belirsizlik oluşturdu. Bir yandan müzakere sonucu var bunun sonuçları henüz belli değil. Diğer yandan Çin gibi Avrupa Birliği gibi çok büyük ekonomilerle nasıl bir denge kurulacak nasıl bir denge kurulacak bunlarda yine belirsizliğini koruyor. Belirsizlik ortamının getirdiği etkiler var dünyada. Büyüme tarafından dünya ölçeğinde bakarsanız aşağı yönlü riskler maalesef daha güçlü. Enflasyon açısından, dünya enflasyonu baktığımızda ise MTA fiyatlarından özellikle bir düşüş söz konusu. MTA ithal eden ülkeler açısından olumlu bir durum. Türkiye bu konumda petrol MTA ithal eden konumda dolayısıyla bu yeni konjektür bu anlamda Türkiye gibi ülkelerin enflasyon açısından lehine bir durum oluşturuyor. En olumsuz durum belirsizlik. Ekonomide belirsizlik son derece zarar verici bir durum. Bu belirsizliğin bir an önce ortadan kalkmasını temenni ediyoruz. Dünya ekonomisinin sıhhati açısından, sağlı açısından ön görülebilirlik çok önemli. Şunu da söylemek durumundayız bu yaşananlardan sonra artık dünyada yeni bir ticaret rejiminin başladığını söylememiz lazım. Eski sistemin artık devam etmeyeceğini hep birlikte görüyoruz. Bu ticaret savaşları yeni korumacılık yaklaşımları, her ülkenin kendi menfaatlerini öne alan yaklaşımlar kurallara dayalı uluslararası ticaret sistemi anlamında çok ciddi bir meydan okumayı işaret ediyor. Biz Türkiye olarak her alanda olduğu gibi ticaret alanında da dengeli bir yaklaşımı savunuyoruz herkesin kazançlı çıkacağı" ifadelerini kullandı.

Bir basın mensubunun ise Türkiye'de yaşanan zirai don hakkında sorduğu soruya cevap veren Yılmaz, "Mutlaka etkisi var ama meyve grubunun enflasyondaki ağırlığı tahıllara göre daha düşük oluyor. Bu anlamda etkisinin sınırlı kalmasını bekliyoruz. Tabii henüz hasar tespiti devam ediyor. Bir taraftan da bazı meyvelerde stoklar söz konusu kuru meyve stoğu anlamında, onların yine dengeleyici bir rolü olacaktır. Meyve grubu olduğu için çok büyük bir etki beklemiyoruz, sınırlı olacaktır" diye konuştu. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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