Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Ekmen, Türkiye'de yaşanan orman yangınlarını değerlendirdi Açıklaması

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, "Terörle mücadeledeki şehitlerimiz ve gazilerimiz için geride kalan ailelere ilişkin yürütülen önemli çalışmalar, maddi destekler var. Orman yangınlarında da hayatını kaybedenlerimiz birer şehittir ve bu şehitlerimiz için de özellikle geride kalan ailelerine yönelik sosyal destek programının mutlaka yürütülmesi gerekir." dedi.

Ekmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin birçok ilinde yaşanan orman yangınlarını hatırlatarak, orman yangınlarına karşı gerekli önlemlerin alınmadığını öne sürdü. Orman yangınlarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Ekmen, hayatını kaybedenlerin aileleriyle ilgili destek programlarının yürütülmesini istedi.

Ekmen, şu ifadeleri kullandı:

"Terörle mücadeledeki şehitlerimiz ve gazilerimiz için geride kalan ailelere ilişkin yürütülen önemli çalışmalar, maddi destekler var. Orman yangınlarında da hayatını kaybedenlerimiz birer şehittir ve bu şehitlerimiz için de özellikle geride kalan ailelerine yönelik sosyal destek programının mutlaka yürütülmesi gerekir. İhtiyaçlarının giderilmesi ve özellikle evlatlarımız ve gencecik çocuklarımız varsa onların eğitim öğretim hayatı başta olmak üzere sorunlarının takip edilmesi gerekir."

Türkiye'de çıkan orman yangınlarının çıkış nedenlerini sorgulayan Ekmen, söz konusu orman yangınlarının arka planında maden ve turizm faaliyetleri veya bir takım terör unsurlarının olup olmadığını sordu. Ekmen, bu konuda toplumun aklındaki soru işaretlerinin giderilmesini istedi.

"Söz konusu orman alanlarında yangınların madencilik faaliyetinin kolaylaştırılması için" yapıldığı yönündeki iddiaların Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından araştırılması gerektiğini dile getiren Ekmen, bu konuda önce bir soru önergesi vereceklerini, gelecek cevaba göre de suç duyurusunda bulunacaklarını dile getirdi.

Enerji firmalarına seslenen Ekmen, yenilenmeyen enerji nakil hatlarının olası orman yangınlarına neden olabileceğine dikkati çekti. Ekmen, "Enerji firmaları bir zahmet, enerji nakil hatları altyapısını en modern şekilde yenilesin. Enerji nakil hatlarının yenilenmemesinden kaynaklı olarak ortaya çıkan yangın varsa bu yangının maliyeti nedeniyle bu şirketler sorumlu tutulmalı." diye konuştu.

Ekmen, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından, enerji hatlarının yenilenme ihtiyacına yönelik mevcut durumu tespit ederek, şirketler üzerinde gerekli baskıyı oluşturmasını talep etti. Ekmen, bu kapsamda da bir soru önergesi vereceklerini belirtti.

Orman yangınlarında terör bağlantısının olduğu yönündeki iddiaların da araştırılmasını isteyen Ekmen, bu konuda ilgili birimlerin sosyal medyadaki spekülasyonlara son vermesi gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'nin yangınlarla mücadele ulusal eylem planının olmadığını söyleyen Ekmen, Afet Eylem Planı'nın da 10 yıldır güncellenmediğini belirtti. Orman Genel Müdürlüğünün kendi içerisinde yaptığı orman yangılarıyla mücadele eylem planının olduğunu ancak bu planın İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), büyükşehir belediyeleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile bütünleşik bir eylem planı olmadığını söyledi. Ekmen, "Devletin orman yangınlarıyla mücadele ulusal eylem planını bir an önce hazırlaması, yürürlüğe koyması, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de bu konuda, mücadele için gerekli ekonomik desteği vermesi gerekir." dedi.